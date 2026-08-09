Найден прототип Sleeping Dogs 2011 года - раннюю версию культового экшена теперь можно запустить

Спустя 14 лет после выхода Sleeping Dogs обнаружилась необычная находка, позволяющая взглянуть на игру ещё до её релиза. Энтузиасты восстановили прототип проекта 2011 года, найденный на комплекте разработчика Eidos Interactive, и сделали его доступным для запуска.

Ранняя версия заметно отличается от финальной игры и даже носит другое название — Orange Lotus. При этом разработка уже находилась на довольно позднем этапе: прототип позволяет пройти практически всю игру, включая финальные эпизоды.

Основные механики уже были близки к тому, что игроки получили в Sleeping Dogs в 2012 году, однако вокруг них осталось немало незавершённых элементов. В сборке встречаются недоработанные локации, временные кат-сцены, черновые диалоги и другие следы разработки.

Особенно интересно происхождение проекта. Изначально игра создавалась как True Crime: Hong Kong, но после отмены проекта Activision разработкой занялась Square Enix, а игра в итоге превратилась в Sleeping Dogs.

Теперь любой желающий может не только посмотреть видео с демонстрацией прототипа, но и самостоятельно изучить эту версию игры — файлы сборки были опубликованы вместе с материалами о находке.

Для Sleeping Dogs это особенно любопытный шанс заглянуть в прошлое: игра так и не получила полноценного продолжения, а теперь фанаты могут хотя бы увидеть, насколько сильно проект изменился по дороге к релизу.