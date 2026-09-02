"Никогда не говори никогда": дизайнер Sleeping Dogs считает, что продолжение всё ещё может состояться

У поклонников Sleeping Dogs всё ещё есть небольшая причина не терять надежду. Аластер Корниш, дизайнер, работавший над оригинальной игрой, считает, что сиквел всё ещё может появиться в будущем, хотя он признаёт, что для жизнеспособности проекта потребуется настоящее «совпадение планет».

В интервью FRVR Аластер Корниш прокомментировал отмену Sleeping Dogs 2 и объяснил, что высокие производственные затраты были одним из главных препятствий, с которыми столкнулась United Front Games. По его словам, местоположение студии, зарплаты, операционные расходы и размер команды — факторы, которые могут сделать сиквел финансово нерентабельным. Тем не менее, дизайнер не исключает полностью возможности возвращения.

В разработке игр никогда не говори никогда, поэтому я думаю, что это может произойти, но для этого потребуется стечение обстоятельств, верно? Потребуются по-настоящему увлечённые люди с множеством разных навыков, которые очень бережно относятся к своим расходам, очень умны в инвестировании и очень честны с собой относительно того, что работает, а что нет.

По словам Аластера Корниша, новая Sleeping Dogs должна объединить увлечённых и разносторонних профессионалов, сохраняя при этом строгий контроль над использованием бюджета. Команда также должна уметь быстро определять, что работает, а что следует отбросить в процессе производства.

Ещё один момент, на который обратил внимание дизайнер, касается одной из главных характеристик оригинальной игры: её открытого мира. Аластер Корниш считает, что любое продолжение должно оправдывать существование этого формата, а не просто создавать огромную карту, заполненную повторяющимися действиями и коллекционными предметами. По его мнению, старая конкуренция между разработчиками за создание всё больших миров, к счастью, в последние годы ослабла.

Иногда в играх с открытым миром — почему их вообще называют играми с открытым миром?» — объяснил он. «Есть игры, в которых, кажется, слишком много повторяющихся действий, слишком много миссий по сбору предметов, и они создали раздутый мир просто ради того, чтобы иметь раздутый мир.

Разработчик выступает за меньшие, более сфокусированные миры, где действия органично вписываются в общий игровой процесс. Это также может помочь контролировать затраты на потенциальную новую игру Sleeping Dogs:

Думаю, мы это преодолели. Теперь у нас более сфокусированные и лаконичные миры. К счастью, погоня за самой большой картой закончилась.

Однако пока важно сдерживать ожидания: официальной разработки новой игры Sleeping Dogs нет. Оригинальная игра вышла в 2012 году, а сиквел планировался компанией United Front Games, но был отменен в 2013 году. Онлайн-спин-офф Triad Wars также был впоследствии отменен.

Франшиза недавно вновь привлекла к себе внимание по другой причине. Симу Лю, известный по роли в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец», ранее заявлял, что работает с правообладателями над попыткой выпустить Sleeping Dogs в кинотеатрах.

Актёр даже сказал, что его мечтой было бы сначала снять фильм, а затем помочь подготовить почву для сиквела игры.