Производство экранизации Sleeping Dogs не стоит на месте: готов черновой вариант сценария фильма

Актёр Симу Лю, известный по роли Шан-Чи в киновселенной Marvel и одного из Кенов в "Барби", сообщил, что черновой вариант сценария экранизации Sleeping Dogs завершён.
Актёр показал фото со сценарием, где имя автора аккуратно скрыто. Симу Лю не только сыграет детектива под прикрытием Вэй Шеня, но и выступит продюсером проекта. Это уже вторая попытка экранизации - предыдущая с Донни Йеном в главной роли была отменена.
У актёра спросили как ему удалось договориться со Square Enix, которая уже давно не видит перспектив во франшизе, на что он ответил:
Эта компания, кажется, не понимает насколько важна эта IP. Но мы добьемся успеха.
Оригинальная игра Sleeping Dogs вышла в 2012 году и получила хорошие отзывы игроков и критиков за реалистичный Гонконг, сочетание боевых искусств и паркура, но несмотря на это, игра не стала коммерческим успехом.
Эта компания, кажется, вообще не одупляет за игры и франшизы. 15 лет провал за провалом.
Жаль что экранизация с Донни Йеном ушла в мусорный бак.
Донни Йену уже под 60. А Вэй Шену было около тридцатника. И остальной компашке, с которыми он вырос на Водной улице - Уинстону, Джеки и Псиному Глазу было примерно столько же.
С Донни Йеном и так пару фильмов в похожей тематике есть
Жаль что второй части нету.
Видимо мне это придется под каждой новостью об экранизации писать.
Фильмов на тему на полицейский под прикрытием, в Гонконге снято и снимается до сих пор 100500 штук
Вся фишка,весь интерес "Sleeping dogs",что в этот "гонконгский боевик" можно было и поиграть.
Экранизация будет просто очередным 100500 боевиком,которых и так уже 100500
Ну.. ждем боевик на уровне боевиков Джеки ))
Sleeping Dogs немного не про это, помрачнее и посерьёзнее
Та я больше о драках и боевых искусствах с применением окружения, но да, это не комедия
Навряд ли получится какая то попса , если только не позовут учеников Джеки Чана или самого Джеки чтобы он помогал и направлял с постановой боев и трюков.
Готов черновик сценария? Ну теперь точно выйдет игра, даже, думаю, до конца 2025г ))
Опять черные
Короче, будет как обычно: 15 лет разговоров о том, что мы "что-то культовое экранизируем, перезапустим или ремейкним". 100500 переписей сценария, столько же уходов режиссеров и главных актёров, и в конце концов таки выйдет несмотрибельный шлак от ноунейм режиссера с актерами третьей категории. И останется только вопрос: и ради чего все эти мытарства были?