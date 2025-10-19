Производство экранизации Sleeping Dogs не стоит на месте: готов черновой вариант сценария фильма

Актёр Симу Лю, известный по роли Шан-Чи в киновселенной Marvel и одного из Кенов в "Барби", сообщил, что черновой вариант сценария экранизации Sleeping Dogs завершён.

Актёр показал фото со сценарием, где имя автора аккуратно скрыто. Симу Лю не только сыграет детектива под прикрытием Вэй Шеня, но и выступит продюсером проекта. Это уже вторая попытка экранизации - предыдущая с Донни Йеном в главной роли была отменена.

У актёра спросили как ему удалось договориться со Square Enix, которая уже давно не видит перспектив во франшизе, на что он ответил:

Эта компания, кажется, не понимает насколько важна эта IP. Но мы добьемся успеха.

Оригинальная игра Sleeping Dogs вышла в 2012 году и получила хорошие отзывы игроков и критиков за реалистичный Гонконг, сочетание боевых искусств и паркура, но несмотря на это, игра не стала коммерческим успехом.