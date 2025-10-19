ЧАТ ИГРЫ
Sleeping Dogs 14.08.2012
Экшен, Адвенчура, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
8.9 4 168 оценок

Производство экранизации Sleeping Dogs не стоит на месте: готов черновой вариант сценария фильма

AceTheKing AceTheKing

Актёр Симу Лю, известный по роли Шан-Чи в киновселенной Marvel и одного из Кенов в "Барби", сообщил, что черновой вариант сценария экранизации Sleeping Dogs завершён.

Актёр показал фото со сценарием, где имя автора аккуратно скрыто. Симу Лю не только сыграет детектива под прикрытием Вэй Шеня, но и выступит продюсером проекта. Это уже вторая попытка экранизации - предыдущая с Донни Йеном в главной роли была отменена.

У актёра спросили как ему удалось договориться со Square Enix, которая уже давно не видит перспектив во франшизе, на что он ответил:

Эта компания, кажется, не понимает насколько важна эта IP. Но мы добьемся успеха.

Оригинальная игра Sleeping Dogs вышла в 2012 году и получила хорошие отзывы игроков и критиков за реалистичный Гонконг, сочетание боевых искусств и паркура, но несмотря на это, игра не стала коммерческим успехом.

"В честь завершения работы над черновиком сценария Sleeping Dogs, делюсь своим спящим псом"
Комментарии:  15
0ncnjqybr
Эта компания, кажется, не понимает насколько важна эта IP.

Эта компания, кажется, вообще не одупляет за игры и франшизы. 15 лет провал за провалом.

6
nicomedes

Жаль что экранизация с Донни Йеном ушла в мусорный бак.

4
Victor Dukoff

Донни Йену уже под 60. А Вэй Шену было около тридцатника. И остальной компашке, с которыми он вырос на Водной улице - Уинстону, Джеки и Псиному Глазу было примерно столько же.

2
Джейкоб Этезов

С Донни Йеном и так пару фильмов в похожей тематике есть

3
vfa19

Жаль что второй части нету.

4
Джейкоб Этезов

Видимо мне это придется под каждой новостью об экранизации писать.

Фильмов на тему на полицейский под прикрытием, в Гонконге снято и снимается до сих пор 100500 штук

Вся фишка,весь интерес "Sleeping dogs",что в этот "гонконгский боевик" можно было и поиграть.
Экранизация будет просто очередным 100500 боевиком,которых и так уже 100500

3
Neko-Aheron

Ну.. ждем боевик на уровне боевиков Джеки ))

2
BluntZebulon

Sleeping Dogs немного не про это, помрачнее и посерьёзнее

4
Neko-Aheron BluntZebulon

Та я больше о драках и боевых искусствах с применением окружения, но да, это не комедия

2
U1traMagnum

Навряд ли получится какая то попса , если только не позовут учеников Джеки Чана или самого Джеки чтобы он помогал и направлял с постановой боев и трюков.

2
Barred

Готов черновик сценария? Ну теперь точно выйдет игра, даже, думаю, до конца 2025г ))

2
создатель русского репа

Опять черные

2
BrokVud

Короче, будет как обычно: 15 лет разговоров о том, что мы "что-то культовое экранизируем, перезапустим или ремейкним". 100500 переписей сценария, столько же уходов режиссеров и главных актёров, и в конце концов таки выйдет несмотрибельный шлак от ноунейм режиссера с актерами третьей категории. И останется только вопрос: и ради чего все эти мытарства были?