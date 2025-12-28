Симу Лю сообщил, что экранизацию Sleeping Dogs снимет режиссёр "Никто 2" Тимо Тьяджанто

Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») сообщил, что у экранизации Sleeping Dogs наконец-то появился режиссер: Тимо Тьяджанто, известный по фильмам «Ночь идёт за нами» и «Никто 2».

Актёр и продюсер представил режиссёра следующим образом: «Дамы и господа, режиссёр «Sleeping Dogs».

В своем посте Тьяджанто написал: «Мы пересечём океаны времени, чтобы сделать это».

Сценарий уже готов, и основные съёмки, как ожидается, начнутся в следующем году.