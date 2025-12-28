ЧАТ ИГРЫ
Sleeping Dogs 14.08.2012
Экшен, Адвенчура, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
8.9 4 207 оценок

Симу Лю сообщил, что экранизацию Sleeping Dogs снимет режиссёр "Никто 2" Тимо Тьяджанто

monk70 monk70

Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») сообщил, что у экранизации Sleeping Dogs наконец-то появился режиссер: Тимо Тьяджанто, известный по фильмам «Ночь идёт за нами» и «Никто 2».

Актёр и продюсер представил режиссёра следующим образом: «Дамы и господа, режиссёр «Sleeping Dogs».

В своем посте Тьяджанто написал: «Мы пересечём океаны времени, чтобы сделать это».

Сценарий уже готов, и основные съёмки, как ожидается, начнутся в следующем году.

20
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Tommy451

Жаль не режиссер первой части Илья Найшуллер, мне первый фильм больше понравился чем сиквел.

7
Exit 8

Тимо Тьяджанто неплохой режиссер

Ночь идет за нами . Эпичное крововае мессиво в стиле рейда.

4
Neko-Aheron

Это в который раз уже ?)

1
KeyMaelorin

Экранизации всё какие то не в кайф, в основном.

1
nb3po

видимо у них там совсем иссякли идеи, раз за древние игры взялись

1