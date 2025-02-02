Симу Лю является фанатом франшизы Sleeping Dogs - актёр будет добиваться создания Sleeping Dogs 2

Недавно стало известно о том, что экранизация игры Sleeping Dogs обрела вторую жизнь. Главную роль в фильме исполнит Симу Лю:

Актер признался, что является фанатом оригинальной игры и сказал, что помимо экранизации так же будет стараться добиться создания Sleeping Dogs 2:

Очень немногие кинопроекты проходят стадию подготовки к съемкам и получают зеленый свет. Руководители, которые не понимают сути игры, очень утомительны. Всеобщая любовь к Sleeping Dogs действительно вдохнула в нас жизнь! Сначала фильм, потом продолжение игры... это всегда было моей мечтой.

Оригинальная Sleeping Dogs вышла в 2012 году и получила хорошие оценки критиков и игроков.