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Sleeping Dogs 14.08.2012
Экшен, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
8.9 3 951 оценка

Симу Лю является фанатом франшизы Sleeping Dogs - актёр будет добиваться создания Sleeping Dogs 2

AceTheKing
Новости

Недавно стало известно о том, что экранизация игры Sleeping Dogs обрела вторую жизнь. Главную роль в фильме исполнит Симу Лю:

IGN: началась работа над новой экранизацией Sleeping Dogs

Актер признался, что является фанатом оригинальной игры и сказал, что помимо экранизации так же будет стараться добиться создания Sleeping Dogs 2:

Очень немногие кинопроекты проходят стадию подготовки к съемкам и получают зеленый свет. Руководители, которые не понимают сути игры, очень утомительны. Всеобщая любовь к Sleeping Dogs действительно вдохнула в нас жизнь! Сначала фильм, потом продолжение игры... это всегда было моей мечтой.

Оригинальная Sleeping Dogs вышла в 2012 году и получила хорошие оценки критиков и игроков.

17
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Деиман

Большой поклон этому замечательному человеку

17
DeFaLT_TB

Хороший актер, да и в целом фильм Шан Чи неплохой. Бой в автобусе, конечно, запомнился.

15
ka27

Жаль не сняли раньше фильм с Уиллом Юн Ли, с него был взята внешность для перса

играл в разных фильмах, Видоизменённый углерод и пр.:

+ ещё 1 картинка
2
kotasha

Не знаю как он будет добиваться над выходом 2 части, когда United Front Games закрыли а разрабы кто куда разбежался.

2
Pravdarub

В свое время зашла мне больше Гта 4 и rdr.

1
Alexander_7

Красавчик!Игра топчик!

0
GraF68ru

И кто это по его мнению будет разрабатывать? Оригинальная студия покойник, франшиза у зашкваровцев, которые давно избавились от всех западных студий и клепают свою японщину. Какой-то наивный фан.

-1
Alexander_7

Авторы Si-fu

0
Gridon

чувак больше на панду похож, чем на крутого копа под прикрытием

-1