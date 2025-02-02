Симу Лю является фанатом франшизы Sleeping Dogs - актёр будет добиваться создания Sleeping Dogs 2

Недавно стало известно о том, что экранизация игры Sleeping Dogs обрела вторую жизнь. Главную роль в фильме исполнит Симу Лю:
Актер признался, что является фанатом оригинальной игры и сказал, что помимо экранизации так же будет стараться добиться создания Sleeping Dogs 2:
Очень немногие кинопроекты проходят стадию подготовки к съемкам и получают зеленый свет. Руководители, которые не понимают сути игры, очень утомительны. Всеобщая любовь к Sleeping Dogs действительно вдохнула в нас жизнь! Сначала фильм, потом продолжение игры... это всегда было моей мечтой.
Оригинальная Sleeping Dogs вышла в 2012 году и получила хорошие оценки критиков и игроков.
Большой поклон этому замечательному человеку
Хороший актер, да и в целом фильм Шан Чи неплохой. Бой в автобусе, конечно, запомнился.
Жаль не сняли раньше фильм с Уиллом Юн Ли, с него был взята внешность для перса
играл в разных фильмах, Видоизменённый углерод и пр.:
Не знаю как он будет добиваться над выходом 2 части, когда United Front Games закрыли а разрабы кто куда разбежался.
В свое время зашла мне больше Гта 4 и rdr.
Красавчик!Игра топчик!
И кто это по его мнению будет разрабатывать? Оригинальная студия покойник, франшиза у зашкваровцев, которые давно избавились от всех западных студий и клепают свою японщину. Какой-то наивный фан.
Авторы Si-fu
чувак больше на панду похож, чем на крутого копа под прикрытием