Состоялся анонс "оккультного нуарного стелс-симулятора Sleight of Hand

Создатель Framed Джошуа Бриггс вернулся с очередной игрой-загадкой, и на этот раз в ней присутствует сверхъестественный элемент. Компания RiffRaff Games объявила о скором выходе Sleight of Hand, "оккультного нуарного стелс-симулятора с видом от третьего лица".

Sleight of Hand рассказывает о Леди Удаче, бывшем оккультном детективе, которая должна выследить и победить свой бывший ковен. Она приезжает в Стипл-Сити с проклятой колодой (это необходимо, учитывая, что она потеряла левую руку, когда в последний раз видела своих ведьм). Каждая карта обладает уникальной способностью, например, карта Hex, которая цепляет скрытого врага, или карта Peekaboo, которая выводит его на чистую воду. Еще одна полезная карта называется Chain Smoker: она связывает судьбы нескольких противников вместе, чтобы госпожа Удача могла использовать одну карту, чтобы завалить их всех.

Геймплей также включает в себя решение головоломок для использования секретных проходов и допросы членов ковена, чтобы добраться до лидера.

Игра появится в Steam и в Game Pass для Xbox Series X|S и Windows PC в 2025 году.