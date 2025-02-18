Blue Isle Studios объявила о приостановке работы над дополнительным контентом для Slender: The Arrival

Разработчики хоррора Slender: The Arrival, студия Blue Isle Studios, объявили о приостановке работы над дополнительным контентом, включая DLC, поддержку модов и мультиплеер. Это решение связано с необходимостью перераспределения ресурсов для других проектов.

Студия поблагодарила своих преданных фанатов за поддержку, но пояснила, что, будучи небольшой инди-командой, они должны сосредоточиться на других приоритетах, чтобы избежать перегрузки персонала. Несмотря на приостановку, разработчики надеются вернуться к этим аспектам игры в будущем.

Blue Isle Studios пообещала продолжать работать над своими играми и ценит поддержку поклонников.