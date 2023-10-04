Slender: The Arrival на движке Unreal Engine 5 получит мультиплеер и поддержку модификаций ©

Сегодня в рамках Unreal Fest 2023 компания Blue Isle Studios представила дорожную карту юбилейного 10-го переиздания классической игры в жанре ужасов Slender: The Arrival.

Выходящая 18 октября на Xbox, PC и консолях текущего поколения, эта игра была полностью переработана с использованием передовых технологий Unreal Engine 5, и сегодня Blue Isle Studios рассказала о дополнительном контенте, который появится после релиза. Это и расширенная сюжетная линия, и многопользовательская игра, и кроссплатформенный моддинг (через CurseForge Studios и Overwolf), выход которых запланирован на второй квартал 2024 года.

Многопользовательская игра: Больше не нужно оставаться в одиночестве - теперь вы можете противостоять тьме вместе в кооперативном многопользовательском режиме. Объединитесь с друзьями, ищите подсказки и работайте вместе, чтобы выбраться живыми!

Кроссплатформенный набор модов: Создавайте собственные сценарии и делитесь ими на всех платформах (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S).

История продолжается: Откройте для себя новые главы Slender: The Arrival с помощью нового DLC-расширения, которое будет содержать три оригинальные главы. Исследуйте невиданные ранее регионы, встречайте новых персонажей и переживите невероятные ужасы!

Slender: The Arrival, полностью переработанная и обновленная для Unreal Engine 5, выходит на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store 18 октября.