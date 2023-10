Slender: The Arrival на движке Unreal Engine 5 получит мультиплеер и поддержку модификаций

Slender: The Arrival является условным продолжением вышедшего в июне 2012 года ужастика Slender: The Eight Pages, сюжет которого построен на основе персонажа сетевого фольклора по имени Slender Man («Тонкий человек»). Во второй части нас ждут усовершенствованные визуальные эффекты, новые уровни и расширенная история.