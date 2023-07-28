Slender: The Arrival станет визуально более красивой благодаря движку Unreal Engine 5 ©

Slender: The Arrival - классическая игра в жанре хоррор, которая много лет назад стала очень успешной и одной из первых появилась на YouTube. Игра была вдохновлена историей Слендера, очень популярного в сети существа.

И вот Slender: The Arrival возвращается: разработчики объявили о выпуске графического обновления для игры, приуроченного к 10-летию франшизы. Данное обновление внесет значительные визуальные улучшения в игру, поскольку оно создано на движке Unreal Engine 5.2.

Мы рады сообщить, что Slender: The Arrival, игра-ужастик, покорившая миллионы игроков, скоро станет еще более пугающей. Приготовьтесь к тому, что в октябре выйдет крупное обновление, в котором будет полностью переработана визуальная часть игры с использованием новейших технологий и движка Unreal Engine 5.2.

Как можно заметить, по сравнению с оригинальной игрой произошла большая перемена. Текстуры, эффекты, освещение, модели и прочее были переработаны, благодаря использованию технологий Unreal Engine 5.2 и современному визуальному оформлению.

Релиз обновления состоится в октябре этого года, в сезон Хэллоуина. А вот о цене и возможности обновления для тех, кто уже владеет оригинальной игрой, информации пока нет.