Создатели атмосферного хоррора Slender: The Arrival обещают сделать громкий анонс в следующем месяце ©

Канадские разработчики хоррора от первого лица Slender: The Arrival из студии Blue Isle Studios, кажется, решили вернуться к своим корням на фоне популярности в этом году жанра "ужасы" среди игр. Таинственный ролик со странным названием "Он ждёт..." добавляет интриги фанатам, фантазия которых явно теперь разыграется не на шутку.

Вышедший в 2013 году проект позволял ощутить себя на месте девушки Лорен, которая должна была выяснить, что же произошло с её пропавшей подругой Кейт. Таинственное существо Слендермен, явно не настроенное на дружелюбную беседу, преследует главную героиню...

При переходе по ссылке на сайт Slender: The Arrival становится виден обратный отсчёт, и, если таймер нас не обманывает, стоит ожидать ближе к концу июля этого года интересные подробности, касаемо игры. Возможно, нас ждёт ремейк, или же продолжение проекта, который почти 10 лет назад смог знатно потрепать нервы многим фанатам хорроров.