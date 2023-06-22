Создатели атмосферного хоррора Slender: The Arrival обещают сделать громкий анонс в следующем месяце

Канадские разработчики хоррора от первого лица Slender: The Arrival из студии Blue Isle Studios, кажется, решили вернуться к своим корням на фоне популярности в этом году жанра "ужасы" среди игр. Таинственный ролик со странным названием "Он ждёт..." добавляет интриги фанатам, фантазия которых явно теперь разыграется не на шутку.
Вышедший в 2013 году проект позволял ощутить себя на месте девушки Лорен, которая должна была выяснить, что же произошло с её пропавшей подругой Кейт. Таинственное существо Слендермен, явно не настроенное на дружелюбную беседу, преследует главную героиню...
При переходе по ссылке на сайт Slender: The Arrival становится виден обратный отсчёт, и, если таймер нас не обманывает, стоит ожидать ближе к концу июля этого года интересные подробности, касаемо игры. Возможно, нас ждёт ремейк, или же продолжение проекта, который почти 10 лет назад смог знатно потрепать нервы многим фанатам хорроров.
Про Слендера этого и забыл уже давно. Только сейчас этой новость напомнили, что такой чёрт был)
Slender: The Arrival стрёмная атмосферная кстати игра. Кто не играл, оцените... ведьма там, в втором акте, вообще ужас.