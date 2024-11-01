Состоялся релиз Slime 3K: Rise Against Despot - bullet-heaven рогалика во вселенной Despot's Game!

Создатели Despot's Game выпустили новую игру — Slime 3K: Rise Against Despot. Рогалик доступен на всех актуальных платформах: PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam.

В этот раз разработчики решили не ограничиваться обычной формулой «выживания», добавив в игру больше стратегической глубины. Игрокам предстоит экспериментировать с картами способностей, собирая собственный арсенал безумного оружия для борьбы против самых неожиданных созданий Деспота — от обычных мечников до плотоядных томатов и балерин. А розовые человечки, как обещают авторы, забавно чпокают при встрече с ними!

В Slime 3K игроков ждут девять разных стартовых слаймов, более 70 способностей с 15 разными тегами для создания колоды, а также 20 уровней с режимом выживания и таблицей лидеров. До 4 ноября игру можно купить со скидкой 20% всего за 160 рублей.