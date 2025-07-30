Slime Rancher 2 выйдет из раннего доступа 23 сентября - готовьтесь к финальному путешествию

Monomi Park объявила, что Slime Rancher 2, яркое приключение в мире дружелюбных слизи, завершает этап раннего доступа. Полноценная версия 1.0 выйдет уже 23 сентября на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Игроков ждет расширенная кампания, новые карты, обновлённый геймплей и, самое главное — финал истории Беатрикс Лебо. После двух лет активной разработки, постоянных апдейтов и обратной связи от сообщества, Slime Rancher 2 готова к своему официальному релизу.

Разработчики также приготовили приятный сюрприз для коллекционеров: физические копии игры для PS5 и Xbox Series X|S появятся в начале 2026 года по цене $34.99. Издания включат диск, артворк от легендарного иллюстратора Yusuke Naora (Final Fantasy, Blue Dragon) и код на скачивание официального саундтрека.

Кроме того, анонсирована эксклюзивная версия от iam8bit, доступная только до 26 августа. Она выйдет в стильной коробке с суперобложкой, иллюстрированной сценой с Беатрикс и другими героями, а также набором наклеек с шестью видами слизи. Предзаказ уже открыт.

Slime Rancher 2 впервые появилась в раннем доступе в 2022 году и с тех пор значительно расширилась: были добавлены уникальные локации вроде Powderfall Bluffs и Grey Labyrinth, новые виды слизи, погодные эффекты, креативные гаджеты и мини-головоломки. В результате мир Радужного острова стал вдвое больше, а его наполнение — ещё богаче.

Финальная версия добавит новые биомы, карты и полноценную концовку, которая завершит историю главной героини и её приключений на загадочном острове.

Впереди — последний рывок. Время собрать все плорты, раскрыть тайны острова и стать настоящим мастером ранчо!