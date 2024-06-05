Бывшие создатели Silent Hill покажут первый геймплей своего нового хоррора Slitterhead на Summer GameFest

За последние несколько дней мы увидели несколько подтвержденных (и тех, которые точно не будут представлены) игр, которые будут присутствовать на Summer Game Fest, игровом мероприятии, которое состоится в ночь с 7 на 8 июня в 00:00 по московскому времени.

Если отсутствие таких игр, как Hollow Knight: Silksong, Kingdom Hearts 4, GTA 6 и Metal Gear Solid, возможно, разочаровало многих фанатов, то заядлых геймеров жанра хоррор сегодня ждал сюрприз.

Ведущий Summer Game Fest Джефф Кили подтвердил, что Slitterhead, дебютная игра студии Bokeh Game Studio, впервые продемонстрирует свой геймплей на мероприятии.

Геймдиректором Slitterhead является Кейитиро Тояма, создатель франшиз Siren и Gravity Rush. Но он наиболее известен как создатель франшизы Silent Hill, где он выступал в качестве сценариста и режиссера первой игры для PlayStation.

Slitterhead был анонсирован в 2021 году с жутким трейлером, но с тех пор о нем было мало информации.