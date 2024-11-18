Игроки посмеялись над создателем Slitterhead, который попросил IGN выставить более высокую оценку

Slitterhead — новая игра от Bokeh Game Studio, возглавляемой легендой индустрии Кейитиро Тоямой, создателем первой игры в серии SIlent Hill. Тояма хотел, чтобы первая игра студии получила более широкую аудиторию и стала сигналом того, что разработчики, особенно молодые, все ещё могут проявлять креативность и необычные идеи.

К сожалению, игра не была тепло принята, в результате чего средний балл от СМИ составил 62, а от игроков — 7,1. Однако один обзор, в частности, не понравился создателям. Редакторы IGN решили дать игре оценку 5/10. Тем временем, на следующий день после выхода Slitterhead, портал опубликовал пост, призывающий людей прочитать статью о том, что будущее индустрии — это тайтлы меньшего масштаба и более креативные.

Он дошел до представителей студии, и они решили прокомментировать его следующими словами:

Всем привет, отличная статья — как насчёт того, чтобы начать с выдачи нам нам более высокой оценки? С любовью, Bokeh.

Этот комментарий, вероятно, был призван привлечь внимание к тому факту, что не все сотрудники IGN следуют проповедуемому тезису, но фанаты, следящие за X, посчитали это неуместной попыткой привлечь к себе внимание.

Ребята. Мне понравилась Slitterhead, но просить сайт поставить вам более высокую оценку (особенно когда мы говорим о статье, написанной кем-то другим, а не рецензентом вашей игры) — определённо не лучшая идея

ЛОЛ, Я НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ, ЧТО ВЫ ТОЛЬКО ЧТО ЭТО ОПУБЛИКОВАЛИ.

Вам придётся заплатить за многочисленные рекламные объявления на их сайте... Это как платный DLC, но для создателей.

Я играл в Slitterhead, мне было весело, никаких жалоб. IGN фокусируется на крупных играх и играх с действительно хорошей репутацией. В Slitterhead был творческий бой, но к концу он был довольно однообразным. Было бы неплохо больше разнообразия врагов. Концепция была идеальной.