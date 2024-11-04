Кэйитиро Тояма о Slitterhead: игра будет "свежей и оригинальной", несмотря на возможные недочеты

Создатель культовых хорроров Silent Hill и Siren, Кэйитиро Тояма, готовится к выходу своей новой игры Slitterhead. В интервью GameRant он поделился, чего стоит ожидать от проекта, подчеркнув, что главным приоритетом остается свежесть и оригинальность.

«С самого начала работы над Silent Hill мы стремились к уникальности и новаторству в играх, даже если это означает, что продукт будет не идеален», — отметил Тояма. Этот принцип, по его словам, сохранен и в Slitterhead.

Игра перенесет игроков в мрачные улицы Коулонга, населенные чудовищными существами, скрывающимися под личинами людей. Главный герой — Хиока, существо без памяти и тела, чья цель — уничтожить монстров, известных как слижноголовые.

Игрокам предстоит искать союзников среди раритетов, вести борьбу с опасными организациями и использовать силу крови в динамичных сражениях. Залитые неоновым светом улицы и хаотичная атмосфера обещают создать уникальный игровой опыт.

Релиз Slitterhead состоится 8 ноября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.