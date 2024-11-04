Кэйитиро Тояма о Slitterhead: игра будет "свежей и оригинальной", несмотря на возможные недочеты

Создатель культовых хорроров Silent Hill и Siren, Кэйитиро Тояма, готовится к выходу своей новой игры Slitterhead. В интервью GameRant он поделился, чего стоит ожидать от проекта, подчеркнув, что главным приоритетом остается свежесть и оригинальность.
«С самого начала работы над Silent Hill мы стремились к уникальности и новаторству в играх, даже если это означает, что продукт будет не идеален», — отметил Тояма. Этот принцип, по его словам, сохранен и в Slitterhead.
Игра перенесет игроков в мрачные улицы Коулонга, населенные чудовищными существами, скрывающимися под личинами людей. Главный герой — Хиока, существо без памяти и тела, чья цель — уничтожить монстров, известных как слижноголовые.
Игрокам предстоит искать союзников среди раритетов, вести борьбу с опасными организациями и использовать силу крови в динамичных сражениях. Залитые неоновым светом улицы и хаотичная атмосфера обещают создать уникальный игровой опыт.
Релиз Slitterhead состоится 8 ноября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Если тупой как пробка чтобы элементарно проверить перевод, хоть ссылки на оригинал оставляй.
https://gamerant.com/slitterhead-making-of-how-bokeh-game-toyama/#:~:text=Creating%20a%20Time%20and%20Place%20for%20Slitterhead&text=Toyama%20wanted%20the%20game%20to - само интервью
Собсно тут в новости присутствует: один ответ на последний вопрос из интервью и само описание игры)
Итервью, вроде, ниче так - можно и почитать
слижноголовые?!
это авфтар так переводит "slitterheads")
Похоже. Хотя мне на slitter выдает перевод "резак". Был ещё вариант "шликер"
Шликоголовые)