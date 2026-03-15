Разработчики Slitterhead из Bokeh Game Studio приступили к работе над новым крупным проектом

Студия Bokeh Game Studio, создатели Slitterhead, официально начали разработку своего следующего масштабного проекта, отмечая пятый год со дня основания студии. Во главе команды стоит Кейичиро Тояма, известный по работе над серией Silent Hill. Студия приглашает новых сотрудников присоединиться к работе над тем, что обещает стать «незаменимым» игровым опытом.

Объявление появилось на платформе HRMOS, где Тояма подчеркнул стремление студии к оригинальности. «Вся наша студия в данный момент работает над новым проектом. Это непростой путь, так как с самого начала нас ждёт много проб и ошибок», — написал Тояма. «Но это значит, что мы будем глубоко вовлечены в самую суть работы, и наши собственные решения и усилия напрямую будут формировать игру».

Bokeh Game Studio ищет сотрудников, которые разделяют страсть к инновациям, и призывает кандидатов приносить свои идеи и креативность. Тояма отметил, что студия не делает игры, которые может создать кто-либо другой, и каждый проект отражает уникальное видение команды.

Slitterhead, выпущенный в ноябре 2024 года, изначально получил смешанные отзывы, но с течением времени обзавёлся преимущественно положительными оценками на Steam. Несмотря на критику некоторых игровых решений, проект показал потенциал студии создавать уникальные хоррор-игры, что задаёт высокие ожидания для их следующей работы.

Ожидается, что новый проект продолжит традицию Bokeh по сочетанию психологического ужаса с оригинальными игровыми механиками, хотя подробности пока остаются неизвестными.