Slitterhead предложит 15-часовую историю, несколько уровней сложности и 4K/60 FPS на консолях текущего поколения

Раскрыта информация о разрешении, частоте кадров, продолжительности основной истории и уровнях сложности для предстоящей игры ужасов на выживание Slitterhead от Bokeh Game Studio.

Во время интервью с IGN директору Slitterhead Кейитиро Тояме задали вопрос о различиях между версиями игры для PS4 и другими. В своем ответе Тояма заявил, что игра ужасов на выживание будет работать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду на PS5 и Xbox Series X, в то время как версия для PS4 будет работать в разрешении 1080p и 30 кадрах в секунду. Он сказал, что команда разработчиков Bokeh Game Studio хотела, чтобы в Slitterhead можно было играть не только на высокопроизводительных ПК, но и на компьютерах среднего уровня, что сделало игру совместимой и с PS4. Поскольку это не игра уровня AAA, разработка ее как игры, в которую можно будет играть только на консолях текущего поколения, сделала бы ее слишком дорогой. Поэтому студия решила разрабатывать ее в реалистичном масштабе и закончить разработку в срок.

Тояму также спросили о продолжительности уровней в Slitterhead, а также об общей продолжительности основной истории и настройках сложности. В ответ он сказал, что отдельные уровни длятся около 30 минут каждый. В целом, должно на прохождение сюжетай уйдёт порядка 15 часов, после чего игроки могут принять участие в любых оставшихся побочных испытаниях. Что касается настроек сложности, игрокам будет доступно в общей сложности 4 режима на выбор: лёгкий, нормальный, высокий и кошмарный.

Что касается различий между этими режимами, Тояма упомянул, что частота и урон атак врагов меняются в каждом режиме. По сути, это означает, что бой становится более сложным, но элементы приключения остаются прежними. По его словам, нормальный уровень сложности команда разработчиков считает наиболее подходящей для среднестатистического игрока. Высокий — это уровень сложности, который команда изначально хотела установить по умолчанию. Между тем, кошмарный уровень сложности предназначен для людей, которые хотят серьезного испытания. Директор Slitterhead сказал, что делает этот режим для себя. Тем не менее, он все еще не считает его настолько сложным, чтобы опытные игроки не смогли его пройти.