ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Slitterhead 08.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ужасы
6.3 102 оценки

Соавтор Silent Hill работает над новой игрой - но сиквела Slitterhead ждать не стоит

butcher69 butcher69

Кэйитиро Тояма, один из создателей оригинальной Silent Hill, рассказал о будущих планах своей студии Bokeh Game Studio. По его словам, команда уже начала работу над новой игрой, однако это точно не будет сиквел Slitterhead — дебютного проекта студии, вышедшего в конце 2024 года.

В интервью Famitsu Тояма признал, что продажи Slitterhead оказались ниже ожиданий. Он предположил, что игроков могла сбить с толку жанровая неопределённость — не все поняли, экшен это или хоррор. Тем не менее, разработчик назвал игру творчески успешной: проект помог студии выразить себя и реализовать идеи, невозможные в рамках крупной AAA-компании.

Новая игра находится на раннем этапе, и её цель — не только расширить границы жанров, но и саму студию. По словам Тоямы, команда не хочет зацикливаться на одном направлении и стремится к разнообразию.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
TX ZX

и хорошо что не стоит ждать

1
Jarvis666

А кто-то ждал сиквел этой нишевой поделки без ру субтитров? Ладно)

Roayal cat

Там даже озвучки не было вообще никакой, видимо следующая его игра будет писксельным платформером...

K0t Felix

И не нужно сиквела Slitterhead-у