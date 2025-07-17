Соавтор Silent Hill работает над новой игрой - но сиквела Slitterhead ждать не стоит

Кэйитиро Тояма, один из создателей оригинальной Silent Hill, рассказал о будущих планах своей студии Bokeh Game Studio. По его словам, команда уже начала работу над новой игрой, однако это точно не будет сиквел Slitterhead — дебютного проекта студии, вышедшего в конце 2024 года.

В интервью Famitsu Тояма признал, что продажи Slitterhead оказались ниже ожиданий. Он предположил, что игроков могла сбить с толку жанровая неопределённость — не все поняли, экшен это или хоррор. Тем не менее, разработчик назвал игру творчески успешной: проект помог студии выразить себя и реализовать идеи, невозможные в рамках крупной AAA-компании.

Новая игра находится на раннем этапе, и её цель — не только расширить границы жанров, но и саму студию. По словам Тоямы, команда не хочет зацикливаться на одном направлении и стремится к разнообразию.