ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Slitterhead 08.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ужасы
6.5 87 оценок

Team RIG выпустила русификатор для Slitterhead - хоррора от создателя Silent Hill

AceTheKing AceTheKing

Команда Team RIG сообщила о выпуске текстового русификатора для хоррора Slitterhead от Bokeh Game Studio.

Slitterhead "Русификатор текста" {Team RIG}

Кроме того, на этой неделе разработчики удалили защиту Denuvo из игры:

Из хоррора Slitterhead, от создателя Silent Hill, удалили защиту Denuvo

Действие игры происходит на густо застроенных улицах Коулуна, полных тьмы и хаоса. Игрок управляет Хёки - сущностью, лишенной памяти и физической формы. Их единственный мотив — искоренить чудовищных существ, известных как Слиттерхеды, ползающих по городу, маскируясь под людей.

Slitterhead доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

14
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
My life is a game

играл кто нибудь?как вам?

Legend_of_the_Hero

Хромают анимации, не хватает диалогов и человеческого реалистичного поведения при переселении. Пока что в начале одни коридоры из зданий, не хватает хотя бы подобия небольшого открытого мира, может будет позже. Но задумка в игре классная. Вспомнил такую же фишку в Driver: san francisco. Я только минут 20 поиграл и на работу пошёл. Потом по дольше поиграю. Надо самому попробовать. Как говорится: "лучше один раз увидеть....". А в данном контексте, поиграть.

Tiger Goose

Этой игре нужна более адекватная цена.

trojamba

Она уже бесплатная)))

2
Just-a-your-King

Слегка смущает версия v0.87, какие там моменты не доделаны раз не имеет единицы под собой