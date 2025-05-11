Team RIG выпустила русификатор для Slitterhead - хоррора от создателя Silent Hill

Команда Team RIG сообщила о выпуске текстового русификатора для хоррора Slitterhead от Bokeh Game Studio.

Кроме того, на этой неделе разработчики удалили защиту Denuvo из игры:

Действие игры происходит на густо застроенных улицах Коулуна, полных тьмы и хаоса. Игрок управляет Хёки - сущностью, лишенной памяти и физической формы. Их единственный мотив — искоренить чудовищных существ, известных как Слиттерхеды, ползающих по городу, маскируясь под людей.

Slitterhead доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.