Team RIG выпустила русификатор для Slitterhead - хоррора от создателя Silent Hill

Команда Team RIG сообщила о выпуске текстового русификатора для хоррора Slitterhead от Bokeh Game Studio.
Кроме того, на этой неделе разработчики удалили защиту Denuvo из игры:
Действие игры происходит на густо застроенных улицах Коулуна, полных тьмы и хаоса. Игрок управляет Хёки - сущностью, лишенной памяти и физической формы. Их единственный мотив — искоренить чудовищных существ, известных как Слиттерхеды, ползающих по городу, маскируясь под людей.
Slitterhead доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
играл кто нибудь?как вам?
Хромают анимации, не хватает диалогов и человеческого реалистичного поведения при переселении. Пока что в начале одни коридоры из зданий, не хватает хотя бы подобия небольшого открытого мира, может будет позже. Но задумка в игре классная. Вспомнил такую же фишку в Driver: san francisco. Я только минут 20 поиграл и на работу пошёл. Потом по дольше поиграю. Надо самому попробовать. Как говорится: "лучше один раз увидеть....". А в данном контексте, поиграть.
Этой игре нужна более адекватная цена.
Она уже бесплатная)))
Слегка смущает версия v0.87, какие там моменты не доделаны раз не имеет единицы под собой