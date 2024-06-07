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Slitterhead 08.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ужасы
7 54 оценки

Трейлер хоррора Slitterhead раньше времени оказался в сети. Релиз в ноябре

monk70
Новости

Трейлер игрового процесса Slitterhead просочился в сеть перед официальным анонсом на Summer Game Fest. Трейлер, который случайно был опубликован на канале разработчика на YouTube, с тех пор стал закрытым. Однако, пользователи успели его скачать.

Согласно трейлеру, Slitterhead должен выйти 8 ноября 2024 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК (в Epic Games Store).

Bokeh Game Studio впервые анонсировала Slitterhead во время The Game Awards 2021, выпустив очень короткий тизер-трейлер. Slitterhead — это предстоящая игра от Кэйитиро Тоямы и Bokeh Game Studio. Тояма уже несколько десятилетий является гигантом индустрии, и поклонники широко знают его за создание Silent Hill.

-5
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Кот Пингвинович

Что то боёвка прямо с Сайлентов перенесена. Топорная и слоу-мо спецом поставили, чтобы скрыть её кривизну.

8
Нейтан Дрейк

Он делал только первый Silent Hill, а потом 3 игры Forbidden Siren и 2 игры Gravity Rush.

Бюджет тут видимо уровня инди, поэтому и выглядит всё настолько криво.

1
ДЕНИСКА_омск

ГостваерТокио 2

6
Legend_of_the_Hero

Просмотрев трейлер я почему-то вспомнил про отличную игру. Prototype/Prototype 2.

3
saa0891

Тоже сразу про Прототип подумал, жаль эту серию дальше не стали делать и развивать, там очень классная задумка была с поглощение специалистов и таким способом изучения профессий и навыков, если бы всё это развить и сделать нормальные локации можно было такой интересный геймплей запилить с проникновение на различные сильно охраняемый базы и объекты.

3
Legend_of_the_Hero saa0891

Не смотря на слабый сюжет, геймплей там был крутой. На то время никто, ничего, не мог подобного предложить. Сам несколько лет надеялся, что третью часть запилят, но увы.

1
Roayal cat

Вообще напоминает смесь из siren, паразита и индюшки agony. Судя по увиденному мы будем играть за неведомую кракозябру, которая будет вселяться в самые разные тушки и дубасить других кракозябр. В целом боевка скажем прямо, ну такое стыдно показывать в 24-ом году. И на этом в общем-то можно было и закончить... Но зная сирену от того же автора, не взирая на всю кривизину, кринжатину и абсурдность было что-то в ней такое что хотелось проходить дальше... А потом еще и перепроходить... Думаю тут будет нечто подобное, но широкого геймера такое как и сирена не найдет.

P.S. Графон тоже никакой но она будет и на пс4.

1
Taicho

Code Vein напомнило

1
Exies27

Выглядит вроде неплохо.

0
SGate

Боевка топорная, ощущение что это пошаговая JRPG в худшем ее проявлении.

0
Blayzz

По первому трейлеру игра показалось интересной, по второму понятно, что дешманский шлак)

0
StarfieJId

Что за анимации 15-летней давности? Кому это надо в 25-ом...

0
Макс Макс 007

Эм, я ожидал чего-то другого... Помню был крутой трейлер с пролетающим самолётом прям под скоплением высотных домов

0
Baka Mitai

концепция прикольная, монстры классные. Анимации деревянные, конечно, графика тоже проседает местами. Игра выглядит как инди. Если будет и цена как за инди-проект, то норм

0
Denv3r 13

Какие-то полёты сперматозоидов с дешёвой анимацией, я, пожалуй, Сайлент Хилл 2 всё же сыграю, там хотя бы чувства на ностальгии будут

-1