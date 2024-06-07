Трейлер хоррора Slitterhead раньше времени оказался в сети. Релиз в ноябре

Трейлер игрового процесса Slitterhead просочился в сеть перед официальным анонсом на Summer Game Fest. Трейлер, который случайно был опубликован на канале разработчика на YouTube, с тех пор стал закрытым. Однако, пользователи успели его скачать.
Согласно трейлеру, Slitterhead должен выйти 8 ноября 2024 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК (в Epic Games Store).
Bokeh Game Studio впервые анонсировала Slitterhead во время The Game Awards 2021, выпустив очень короткий тизер-трейлер. Slitterhead — это предстоящая игра от Кэйитиро Тоямы и Bokeh Game Studio. Тояма уже несколько десятилетий является гигантом индустрии, и поклонники широко знают его за создание Silent Hill.
Что то боёвка прямо с Сайлентов перенесена. Топорная и слоу-мо спецом поставили, чтобы скрыть её кривизну.
Он делал только первый Silent Hill, а потом 3 игры Forbidden Siren и 2 игры Gravity Rush.
Бюджет тут видимо уровня инди, поэтому и выглядит всё настолько криво.
ГостваерТокио 2
Просмотрев трейлер я почему-то вспомнил про отличную игру. Prototype/Prototype 2.
Тоже сразу про Прототип подумал, жаль эту серию дальше не стали делать и развивать, там очень классная задумка была с поглощение специалистов и таким способом изучения профессий и навыков, если бы всё это развить и сделать нормальные локации можно было такой интересный геймплей запилить с проникновение на различные сильно охраняемый базы и объекты.
Не смотря на слабый сюжет, геймплей там был крутой. На то время никто, ничего, не мог подобного предложить. Сам несколько лет надеялся, что третью часть запилят, но увы.
Вообще напоминает смесь из siren, паразита и индюшки agony. Судя по увиденному мы будем играть за неведомую кракозябру, которая будет вселяться в самые разные тушки и дубасить других кракозябр. В целом боевка скажем прямо, ну такое стыдно показывать в 24-ом году. И на этом в общем-то можно было и закончить... Но зная сирену от того же автора, не взирая на всю кривизину, кринжатину и абсурдность было что-то в ней такое что хотелось проходить дальше... А потом еще и перепроходить... Думаю тут будет нечто подобное, но широкого геймера такое как и сирена не найдет.
P.S. Графон тоже никакой но она будет и на пс4.
Code Vein напомнило
Выглядит вроде неплохо.
Боевка топорная, ощущение что это пошаговая JRPG в худшем ее проявлении.
По первому трейлеру игра показалось интересной, по второму понятно, что дешманский шлак)
Что за анимации 15-летней давности? Кому это надо в 25-ом...
Эм, я ожидал чего-то другого... Помню был крутой трейлер с пролетающим самолётом прям под скоплением высотных домов
концепция прикольная, монстры классные. Анимации деревянные, конечно, графика тоже проседает местами. Игра выглядит как инди. Если будет и цена как за инди-проект, то норм
Какие-то полёты сперматозоидов с дешёвой анимацией, я, пожалуй, Сайлент Хилл 2 всё же сыграю, там хотя бы чувства на ностальгии будут