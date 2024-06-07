Трейлер хоррора Slitterhead раньше времени оказался в сети. Релиз в ноябре

Трейлер игрового процесса Slitterhead просочился в сеть перед официальным анонсом на Summer Game Fest. Трейлер, который случайно был опубликован на канале разработчика на YouTube, с тех пор стал закрытым. Однако, пользователи успели его скачать.

Согласно трейлеру, Slitterhead должен выйти 8 ноября 2024 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК (в Epic Games Store).

Bokeh Game Studio впервые анонсировала Slitterhead во время The Game Awards 2021, выпустив очень короткий тизер-трейлер. Slitterhead — это предстоящая игра от Кэйитиро Тоямы и Bokeh Game Studio. Тояма уже несколько десятилетий является гигантом индустрии, и поклонники широко знают его за создание Silent Hill.