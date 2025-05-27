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The Slormancer 06.04.2021
Экшен, Ролевая, Инди, Фэнтези
6.7 22 оценки

Игра The Slormancer версии 1.0 уже доступна. В игру добавили русский язык

PermResident PermResident

Двухмерная экшен-RPG с исследованием подземелий The Slormancer вышла из раннего доступа.

С комментариями к обновлению для версии 1.0.0 можно ознакомиться здесь.

Несмотря на то, что это обновление знаменует собой окончание раннего доступа к Slormancer, это далеко не конец пути. Разработчик продолжит разрабатывать и улучшать игру с помощью будущих обновлений, изменений баланса и нового контента.

В дополнение ко всем новым изменениям, Slormancer теперь доступен на четырех новых языках: немецком, испанском, японском и (частично) русском.

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