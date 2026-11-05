The Slormancer добралась до консолей с ордами врагов и огромным количеством добычи

Plug In Digital и Slormite Studios выпустили пиксельную экшен-RPG The Slormancer на консолях. Игрокам предстоит выступить против могущественного мага Слормансера, который вновь собрал армии монстров и угрожает всему миру.

На выбор доступны три класса: могучий рыцарь, бесстрашная охотница и хитроумный маг. Каждый предлагает собственные способности и стиль боя. Игрокам предстоит сражаться с многочисленными противниками и боссами, собирать экипировку, открывать древние силы и создавать собственные комбинации улучшений.

Особое внимание разработчики уделили коллекционированию и развитию персонажа. В игре предусмотрены сотни способностей, множество предметов, процедурно генерируемые приключения и несколько игровых областей. Всё это сопровождает детализированная пиксельная графика и абсурдный фэнтезийный мир.

The Slormancer вышла 5 ноября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Игра также доступна на PC в Steam.