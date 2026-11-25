В последние годы использование генеративного ИИ в разработке игр стало повсеместным. Если поначалу студии относились к этой технологии с осторожностью, то теперь они активно её внедряют — более того, даже разработчики-одиночки создают игры для Steam, полагаясь на возможности ИИ.
Именно так поступил один разработчик: он создал свою дебютную игру под названием Slotbound, которая всего за неделю заработала в Steam 1,33 миллиона долларов. Проект был тепло встречен аудиторией и получил «очень положительные» отзывы на платформе.
Разработчик рассказал, что у него не было опыта в создании игр, поэтому он решил прибегнуть к помощи ИИ, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. ИИ применялся повсеместно: от написания программного кода до разработки визуальной составляющей.
Тем не менее, значительная часть работы — дизайн, исправление ошибок, отбор идей, внесение корректировок — была выполнена самим человеком. Таким образом, хотя бо́льшая часть работы была выполнена с помощью ИИ, для доведения её до окончательного вида потребовалось участие человека.
Красавчик.
игра хорошая, затягивает но
Молодец пацанчик,надо геймплей глянуть
Так никто и не спорит, что с ии нельзя создать что-то хорошее
Только нужно понимать, что когда ты создаёшь что-то без своего виденья, а просто пишешь "сделай красиво и с крутым сюжетом как в рдр2 ведьмак3 масс эффект" то естественно выйдет шляпа. Но если есть четкие направления в стилистике, в сюжете, в геймплее, то вполне может выйти что-то хорошее