В последние годы использование генеративного ИИ в разработке игр стало повсеместным. Если поначалу студии относились к этой технологии с осторожностью, то теперь они активно её внедряют — более того, даже разработчики-одиночки создают игры для Steam, полагаясь на возможности ИИ.

Именно так поступил один разработчик: он создал свою дебютную игру под названием Slotbound, которая всего за неделю заработала в Steam 1,33 миллиона долларов. Проект был тепло встречен аудиторией и получил «очень положительные» отзывы на платформе.

Разработчик рассказал, что у него не было опыта в создании игр, поэтому он решил прибегнуть к помощи ИИ, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. ИИ применялся повсеместно: от написания программного кода до разработки визуальной составляющей.

Тем не менее, значительная часть работы — дизайн, исправление ошибок, отбор идей, внесение корректировок — была выполнена самим человеком. Таким образом, хотя бо́льшая часть работы была выполнена с помощью ИИ, для доведения её до окончательного вида потребовалось участие человека.