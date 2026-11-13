Slotbound - игра сделанная ИИ покоряет чарты Steam: 96% положительных отзывов и более 2500 игроков

Разработчик объявил о полноценном релизе Slotbound 1.0 и принёс извинения за задержку. Игра полностью сделана с помощью ИИ - за автором осталась только идея. Проект уже привлёк более 2500 одновременных игроков, а 96% отзывов в Steam положительные.

Автор признал, что это его первый релиз и многое можно было сделать лучше: ему стоило дать себе больше времени на подготовку. Он поблагодарил всех, кто ждал и поддерживал проект несмотря на перенос сроков. По его словам, выпустить первую игру «невероятно и волнительно».

Достижение версии 1.0 не означает, что игра завершена: разработчик продолжит исправлять баги, улучшать неудобные механики и прислушиваться к отзывам. Он также отказался от отдельного Supporter Pack - после задержки релиза просить о дополнительной поддержке показалось ему неправильным. «Покупка Slotbound, игра в неё или даже просто интерес к ней - уже более чем достаточная поддержка для меня», - отметил автор.



Slotbound - рогалик-автобаттлер, где удача встречается со стратегией. Игрок крутит слот-машину, чтобы призвать юнитов, и растит армию, поглощая одних бойцов другими. Предметы и ядра позволяют манипулировать шансами, чтобы выстоять в сложных волнах испытаний и боссов. Каждый спин и каждый выбор имеют значение.