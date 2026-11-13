Slotbound - игра сделанная ИИ покоряет чарты Steam: 96% положительных отзывов и более 2500 игроков

Разработчик объявил о полноценном релизе Slotbound 1.0 и принёс извинения за задержку. Игра полностью сделана с помощью ИИ - за автором осталась только идея. Проект уже привлёк более 2500 одновременных игроков, а 96% отзывов в Steam положительные.
Автор признал, что это его первый релиз и многое можно было сделать лучше: ему стоило дать себе больше времени на подготовку. Он поблагодарил всех, кто ждал и поддерживал проект несмотря на перенос сроков. По его словам, выпустить первую игру «невероятно и волнительно».
Достижение версии 1.0 не означает, что игра завершена: разработчик продолжит исправлять баги, улучшать неудобные механики и прислушиваться к отзывам. Он также отказался от отдельного Supporter Pack - после задержки релиза просить о дополнительной поддержке показалось ему неправильным. «Покупка Slotbound, игра в неё или даже просто интерес к ней - уже более чем достаточная поддержка для меня», - отметил автор.
Slotbound - рогалик-автобаттлер, где удача встречается со стратегией. Игрок крутит слот-машину, чтобы призвать юнитов, и растит армию, поглощая одних бойцов другими. Предметы и ядра позволяют манипулировать шансами, чтобы выстоять в сложных волнах испытаний и боссов. Каждый спин и каждый выбор имеют значение.
На ПГ неплохо было бы сделать ИИ пометку на играх где жанр (ну или чтобы видно было)
Отличная игра, забавно, что ИИ дорос до создания простых небольших игр.