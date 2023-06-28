SLUDGE LIFE 2 вышла в Steam ©

Продолжение симулятора вандала от компании Devolver Digital появилось в Стиме. Игра обещает предоставить множество новых секретых и дерзких шуток. В Sludge Life 2 игроку отводится роль художника граффити по прозвищу Призрак, который отправляется на поиски своего пропавшего друга рэпера Big Mud. Место действия - отель отеля «Сигги-Сити Гранд-Палас», внутри и снаружи которого есть множество точек для вандализма. Различные предметы откроют для вас новые возможности, такие как двойной прыжок, ускорение и возможность выстрелить собой в воздух. Так же игра обещает предоставить множество новых треков, включая творчество Big Mud'а, кассеты с которыми можно найти по всей локации.

В игре доступна русская текстовая локализация.