Новая игра Sly Cooper всё ещё может быть в разработке

Вокруг возможного возвращения серии Sly Cooper снова появились поводы для обсуждений. По данным инсайдеров, Sony рассматривает варианты возрождения нескольких классических франшиз, и приключения знаменитого енота-вора называют одним из главных кандидатов.

Дополнительный интерес вызвало открытие новой студии Sneaky Devil Studios, основанной бывшими сотрудниками Sanzaru Games — авторами Sly Cooper: Thieves in Time. Название студии фанаты уже связали с отсылкой к событиям третьей части серии.

Масла в огонь подлил и актёр озвучки Слая Кевин Миллер. В соцсетях он поздравил одного из основателей новой студии с запуском проекта, а в ответ получил сообщение: «Нам стоит снова поработать вместе». Позже этот комментарий был удалён, что только усилило подозрения поклонников.

Не осталась в стороне и Team Asobi. В день июньской презентации State of Play студия неожиданно опубликовала ролик с участием Слая из Astro Bot, что многие восприняли как ещё один намёк на возможное возвращение серии.

Пока официальных анонсов нет, но количество косвенных намёков продолжает расти, и фанаты всё чаще надеются, что Sly Cooper наконец вернётся после более чем десятилетнего перерыва.