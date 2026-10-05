Sony может передать старые франшизы сторонним студиям - среди кандидатов Sly Cooper, Ape Escape и Killzone

Sony рассматривает возможность чаще отдавать разработку игр по собственным франшизам сторонним студиям, сохраняя за собой роль издателя. Об этом сообщил инсайдер, который ранее одним из первых рассказал о God of War Sons of Sparta. По его данным, компания сейчас активно изучает такую модель работы, которая позволила бы возвращать в производство серии, давно не получавшие новых частей.

Среди потенциальных кандидатов на подобные проекты называются Sly Cooper, Ape Escape и Killzone. Особенно интересна ситуация с последней франшизой: слухи о возможном возвращении Killzone появляются уже не впервые. Ранее сообщалось, что перезапуском или ремейком первой части якобы может заниматься People Can Fly, известная по Bulletstorm и Outriders, при участии Guerrilla Games.

Для Sony подобный подход не стал бы чем-то принципиально новым для индустрии. Крупные издатели давно привлекают внешние команды, чтобы расширять собственные франшизы, не перегружая внутренние студии. Microsoft, например, поручала People Can Fly разработку Gears of War: Judgment, а Playground Games стала внутренней студией Xbox уже после нескольких крупных проектов.

По схожей схеме Nintendo развивала Luigi's Mansion, а CD Projekt RED передавала сторонним разработчикам работу над дополнением для The Witcher 3 и ремейком первой части серии. Konami также активно использует внешние команды для возвращения своих франшиз, включая Metal Gear и Silent Hill. Если Sony действительно пойдет по этому пути, у давно забытых серий PlayStation может появиться куда больше шансов на возвращение.