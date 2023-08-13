Анонсирована средневековая фэнтезийная стратегия Small Kingdoms, которая выйдет в Steam в 2024 году ©

Инди-разработчик Bad Logic Studios анонсировал свою следующую игру, средневековую фэнтезийную стратегическую игру Small Kingdoms, которая выйдет в Steam в 2024 г., а в этом году будет выпущен бесплатный пролог. Игроки будут править небольшим фэнтезийным королевством и побеждать своих соперников, строя свои города и армии на карте мира и командуя своими войсками на поле боя.

Small Kingdoms — это глобальная стратегия и стратегическая игра в реальном времени с небольшими процедурно генерируемыми картами мира, предлагающими как кампании, которые вы можете пройти за выходные, так и бесконечные новые кампании, чтобы вы могли продолжать играть вечно.

Пролог Small Kingdoms — это бесплатная ознакомительная версия полной игры, в которой есть большинство функций и игрового процесса, но с одной фиксированной картой для кампании и меньшим количеством доступных зданий и юнитов.

Пролог Small Kingdoms выйдет в Steam в 2023 году.

Small Kingdoms выйдет в Steam в 2024 году.