Анонсирован симулятор выживания Smalland 2: Lost Realms, который станет приквелом оригинальной игры

Компания Maximum Entertainment официально анонсировала Smalland 2: Lost Realms, новую часть приключенческого симулятора выживания. Проект станет приквелом к 1 части и расскажет о событиях, которые происходили в миниатюрном мире задолго до появления великанов.

Анонс игры состоялся 7 июня 2026 года во время летней презентации. Игрокам предстоит взять на себя роль представителей малого народа и отправиться исследовать неизвестные ранее земли, чтобы спасти свой народ от грядущей катастрофы. В Smalland 2: Lost Realms разработчики обещают представить новые загадочные острова с уникальной природой, ресурсами и таинственными магическими элементами.

Игровой процесс позволит выживать как в одиночном режиме, так и в компании друзей благодаря сетевому кооперативу, рассчитанному максимум на 10 участников. Игроки смогут возводить оборонительные заставы, прокладывать торговые маршруты и создавать качественное снаряжение. Специальная экипировка и броня позволят персонажам преодолевать препятствия различными способами, включая полеты в воздухе, плавание по воде и лазание по ветвям деревьев.

Важной механикой игры станет взаимодействие с дикой природой. Персонажи смогут приручать разнообразных существ, ухаживать за ними и использовать их особые навыки для облегчения выживания. Помимо фауны, на островах обитают другие разумные племена, контакт с которыми поможет получить доступ к редким технологиям и ресурсам.

Релиз Smalland 2: Lost Realms на персональных компьютерах запланирован на 2026 год. На данный момент проект уже можно добавить в список желаемого в магазине Steam. Для запуска игры на минимальных настройках пользователям понадобятся процессор уровня Intel Core i5-9400, видеокарта серии GeForce GTX 900 и операционная система Windows 10 или более современная версия.