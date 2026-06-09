Мир до людей и гигантов: анонсирована Smalland II: Lost Realms с кооперативом на 10 игроков

Компания Maximum Entertainment официально представила Smalland II: Lost Realms — новую игру в жанре выживания и крафта с открытым миром, которая станет приквелом к Smalland: Survive the Wilds. Релиз запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series и ПК, а версия для Nintendo Switch 2 выйдет в 2027-м.

В отличие от первой части, события Smalland II развернутся задолго до появления гигантов и колонизации мира. Игрокам вновь предстоит взять под контроль крошечное существо и отправиться исследовать огромный с точки зрения маленького народа мир, наполненный мифическими созданиями и древними королевствами.

Разработчики обещают значительно расширить масштаб приключения. В игре появятся новые культуры, уникальные регионы и полноценная система взаимодействия между поселениями. Игроки смогут строить аванпосты, создавать торговые маршруты и постепенно объединять земли, помогая своему народу выжить перед лицом надвигающейся катастрофы, о которой предупреждают старейшины.

Одной из самых интересных особенностей выглядит кооператив на десять человек. Вместе можно будет исследовать мир, строить базы и сражаться с опасными существами. Кроме того, игрокам позволят собирать собственные отряды из приручённых животных, каждое из которых обладает уникальными способностями.

Судя по первым подробностям, авторы делают ставку не только на выживание, но и на развитие мира, исследование и взаимодействие с его обитателями. Если первой Smalland удалось занять свою нишу среди поклонников Grounded и других игр о выживании в миниатюрном мире, то Lost Realms выглядит как попытка превратить эту идею в более масштабное фэнтезийное приключение с собственным лором и историей. Для фанатов жанра это один из самых любопытных анонсов ближайших лет.