tinyBuild подала в суд на разработчиков Smalland из-за 1,9 миллионов долларов невыплаченных роялти

Компания tinyBuild подала иск против Max Ent Games, ранее известной как Merge Games. Разбирательство связано с выплатами за Smalland: Survive the Wilds.

По заявлению tinyBuild, Max Ent Games не перечислила ей все причитающиеся роялти. При этом сама компания признает, что определенная сумма действительно должна быть выплачена, однако стороны не смогли договориться о том, как именно рассчитывать размер задолженности.

tinyBuild утверждает, что общая сумма невыплаченных роялти уже превышает $1,9 млн. В эту сумму пока не включены проценты и судебные издержки.

Иск был подан 11 августа 2026 года в окружной суд США Западного округа Вашингтона. tinyBuild намерена добиваться выплаты задолженности через суд.

При этом из опубликованных документов не совсем понятно, на каком основании tinyBuild получает роялти от Smalland и какую именно роль компания играла в проекте. Max Ent Games и ее материнская компания Maximum Entertainment пока ситуацию публично не прокомментировали.

Smalland: Survive the Wilds вышла в раннем доступе в марте 2023 года, а полноценный релиз состоялся в феврале 2024-го. Сейчас Max Ent Games занимается Smalland 2: Lost Realms, выход которой ожидается до конца 2026 года.