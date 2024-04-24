Smalland: Survive the Wilds получила крупное обновление # 12: Обновление крафта

Примечания к патчу № 12: Обновление крафта.
Привет, Смоллфолк!
Мы заложили фундамент, поставили кровать, возвели крышу, теперь пришло время развивать то, что у нас есть с первым обновлением 1.0, The Crafting Update!
- Одна из наших самых востребованных функций! Станции крафта теперь могут использовать предметы из близлежащих контейнеров для хранения. Радиус этого эффекта отображается при размещении или осмотре сундуков и станций крафта.
- Сейчас в Смолленде более 300 размещаемых предметов, поэтому необходимо немного навести порядок и добавить дополнительные вкладки для быстрой фильтрации по меню «Строительство» и «Косметика».
- Новый тип масштабируемого строительного блока с тремя формами — квадраты? В игре на выживание? Местные жители тоскуют по рудникам...
- Создание некоторых предметов теперь требует времени. Требования к топливу для некоторых рецептов крафта. Для заправки крафтовых станций можно использовать различные ресурсы. Они обозначаются значком топлива.
- Станции крафта теперь имеют визуальные эффекты, показывающие, используются они или нет.
- Создаваемый и размещаемый предмет, который претендует на квадратный участок земли за пределами деревьев. Создание и взаимодействие с предметами внутри диапазона ограничено владельцем. Владелец может сделать пространство общедоступным для строительства, взаимодействия или того и другого.
И прежде чем я оставлю тебя. Несколько намеков на некоторые вещи, над которыми мы работаем в следующем обновлении... Подробнее можно почитать тут.