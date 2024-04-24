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Smalland: Survive the Wilds 29.03.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Другой симулятор, От третьего лица, Открытый мир
7.4 102 оценки

Smalland: Survive the Wilds получила крупное обновление # 12: Обновление крафта

VovanVV1982
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Примечания к патчу № 12: Обновление крафта.

Привет, Смоллфолк!

Мы заложили фундамент, поставили кровать, возвели крышу, теперь пришло время развивать то, что у нас есть с первым обновлением 1.0, The Crafting Update!

  • Одна из наших самых востребованных функций! Станции крафта теперь могут использовать предметы из близлежащих контейнеров для хранения. Радиус этого эффекта отображается при размещении или осмотре сундуков и станций крафта.
  • Сейчас в Смолленде более 300 размещаемых предметов, поэтому необходимо немного навести порядок и добавить дополнительные вкладки для быстрой фильтрации по меню «Строительство» и «Косметика».
  • Новый тип масштабируемого строительного блока с тремя формами — квадраты? В игре на выживание? Местные жители тоскуют по рудникам...
  • Создание некоторых предметов теперь требует времени. Требования к топливу для некоторых рецептов крафта. Для заправки крафтовых станций можно использовать различные ресурсы. Они обозначаются значком топлива.
  • Станции крафта теперь имеют визуальные эффекты, показывающие, используются они или нет.
  • Создаваемый и размещаемый предмет, который претендует на квадратный участок земли за пределами деревьев. Создание и взаимодействие с предметами внутри диапазона ограничено владельцем. Владелец может сделать пространство общедоступным для строительства, взаимодействия или того и другого.

И прежде чем я оставлю тебя. Несколько намеков на некоторые вещи, над которыми мы работаем в следующем обновлении... Подробнее можно почитать тут.

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