Smalland: Survive the Wilds получила крупное обновление # 12: Обновление крафта

Симулятор выживания в мире, где люди уменьшились до размеров насекомых.

В Smalland вам предстоит выживать среди крохотных существ, которые внезапно оказались больше вас. Будьте осторожны, создавайте полезные предметы, стройте убежище и справляйтесь с напастями вместе с друзьями.

Миниатюрная фауна тоже старается выжить — совсем как вы. Животные и насекомые ищут, где укрыться от опасности, и добывают пропитание. Иногда они становятся очень голодны — и крохотные людишки оказываются в их меню.

В игре реализована динамическая погодная система, которая может привести к затоплениям. Если дождь идет слишком долго, некоторые зоны оказываются под водой, а для крохотных существ это может стать настоящей катастрофой.

Сильный ветер же может сдуть ваши предметы, ваши постройки и даже вас самих.