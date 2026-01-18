Smart Factory Tycoon по 100-процентной скидке. Постройте фабрику мечты!

Отличная новость для любителей стратегий! Игра Smart Factory Tycoon сейчас доступна в Steam со 100-процентной скидкой — то есть совершенно бесплатно!



Вам предстоит спроектировать собственный завод, где основную работу выполняют очаровательные разноцветные роботы. Они прибывают на фабрику самыми неожиданными способами: на воздушном шаре, вагонетке, лодке или даже с парашютом! Ваша задача — грамотно планировать все этапы производства, от закупки сырья до выпуска готового продукта.



Вы сможете улучшать своих роботов, повышая их скорость и эффективность, а также приобретать новое оборудование. Важно следить за тенденциями рынка и производить именно те товары, которые пользуются спросом. Не забывайте и об устойчивом развитии: устанавливайте солнечные панели, сажайте деревья, чтобы снизить затраты и создать экологичное производство.



Исследуйте новые технологии, расширяйте фабрику и доставляйте товары по всему миру. Делайте точные расчеты, чтобы не разориться, и стремитесь занять первое место в таблице лидеров! Не упустите возможность стать настоящим индустриальным магнатом — скачивайте игру бесплатно в Steam