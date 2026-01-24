Не Superhot, но неон и экшен на месте: Smasher VR вышел в Steam

VR-шутер Smasher отправляет в неоновый киберпанк, где технологии соседствуют с магией, а оружие приходится менять на лету. Релиз проекта состоялся 24 декабря 2025 года, игра продается в Steam.

Это аренный экшен шутер с сюжетной кампанией в духе ретро-боевиков. Сражения идут волнами, а на аренах приходится делать больше, чем просто стрелять. Например, параллельно заниматься взломом терминалов, не давать врагам вызвать подкрепление или контролировать ключевые точки, не прекращая бой.

Сражение с боссом "Кристальный Элементаль"

Разработчики отмечают ключевую механику — постоянную смену оружия. Пушки здесь одноразовые: отстрелял обойму, метнул ствол во врага и сразу притянул следующий. А огнестрел дополняется магией с разными типами умений. Атакующие и защитные заклинания, включая огненные шары, пустотные щиты, телекинез и многое другое.

Отдельный акцент сделан на комплексных битвах с боссами: огромный Материнский Дрон с лазерным глазом и роем помощников, крепкий Кристальный Элементаль с энергетическими волнами и колоссальный Титан Разлома. На протяжении кампании игрока сопровождает советами и колкими комментариями робот-помощник Скрабби, вдохновленный Железякой из серии игр Borderlands.

Сражение с боссом "Титан Разлома"

Отзывы у игры только положительные, но их пока не густо: у игры всего несколько пользовательских рецензий, из-за чего общий рейтинг на Steam еще не сформировался.

Smasher доступна в российском регионе по цене 349 рублей. Русский язык заявлен для интерфейса и субтитров, а озвучка выполнена на английском.