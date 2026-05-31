Смерш: Охотник на волков 2-й квартал 2027 г.
Экшен, Шутер, Стелс, От третьего лица
5.7 13 оценок

Голоса "невидимого фронта": Студия GamesVoice озвучит стелс-экшен "Смерш: Охотник на волков"

TheSkoofLord TheSkoofLord

Легендарный отечественный стелс возвращается с размахом! Студия GamesVoice, подарившая нам множество качественных локализаций, официально объявила о сотрудничестве с Haggard Games - авторами культовой серии «Смерть шпионам».

Команда приступила к работе над озвучанием нового амбициозного проекта «Смерш: Охотник на волков». Примечательно, что студия подготовит сразу две версии озвучки: русскую и английскую.

О чем игра:

  • Это классический стелс-экшен от третьего лица, который переносит игроков в суровые реалии Второй мировой войны. Вам предстоит взять на себя роль оперативника СМЕРШ - мастера маскировки и скрытных операций.

Главные особенности «Охотника на волков»:

  • Дух старой школы: Игра сохраняет лучшие традиции серии «Смерть шпионам», предлагая вдумчивый и сложный геймплей в духе классических частей Hitman.
  • Маскировка и внедрение: Переодевание в форму врага - ключ к успеху. Но помните: противник не глуп и может заметить подвох.
  • Смертоносная вариативность: Устраняйте цели с помощью обширного арсенала оружия или действуйте изящно, подстраивая «несчастные случаи».
  • Высокая реиграбельность: Каждое задание можно выполнить множеством способов, что побуждает возвращаться к миссиям снова и снова.

Участие GamesVoice гарантирует, что атмосфера шпионских интриг будет подкреплена профессиональной актерской игрой, что крайне важно для сюжета о «войне в тени».

Ойййй, ностальгия в глаз попала. "Момент истины" - топ. // Lucius Sulla

bysaturn

3 часть СШ у них вышла так себе. Думаю от той студии мало народу осталось.

SkyraX

так она ж еще не вышла

SkyraX

если они делают рус и анг озвучку, то в какой же тогда озвучке выйдет оригинальная игра?

SkyraX
Но помните: противник не глуп и может заметить подвох

надеюсь это не будет шарахание от меток маркеров врагов, как это было в одной из частей хитмана. На каком движке игра?