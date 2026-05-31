Голоса "невидимого фронта": Студия GamesVoice озвучит стелс-экшен "Смерш: Охотник на волков"

Легендарный отечественный стелс возвращается с размахом! Студия GamesVoice, подарившая нам множество качественных локализаций, официально объявила о сотрудничестве с Haggard Games - авторами культовой серии «Смерть шпионам».
Команда приступила к работе над озвучанием нового амбициозного проекта «Смерш: Охотник на волков». Примечательно, что студия подготовит сразу две версии озвучки: русскую и английскую.
О чем игра:
- Это классический стелс-экшен от третьего лица, который переносит игроков в суровые реалии Второй мировой войны. Вам предстоит взять на себя роль оперативника СМЕРШ - мастера маскировки и скрытных операций.
Главные особенности «Охотника на волков»:
- Дух старой школы: Игра сохраняет лучшие традиции серии «Смерть шпионам», предлагая вдумчивый и сложный геймплей в духе классических частей Hitman.
- Маскировка и внедрение: Переодевание в форму врага - ключ к успеху. Но помните: противник не глуп и может заметить подвох.
- Смертоносная вариативность: Устраняйте цели с помощью обширного арсенала оружия или действуйте изящно, подстраивая «несчастные случаи».
- Высокая реиграбельность: Каждое задание можно выполнить множеством способов, что побуждает возвращаться к миссиям снова и снова.
Участие GamesVoice гарантирует, что атмосфера шпионских интриг будет подкреплена профессиональной актерской игрой, что крайне важно для сюжета о «войне в тени».
Ойййй, ностальгия в глаз попала. "Момент истины" - топ. // Lucius Sulla
3 часть СШ у них вышла так себе. Думаю от той студии мало народу осталось.
так она ж еще не вышла
если они делают рус и анг озвучку, то в какой же тогда озвучке выйдет оригинальная игра?
надеюсь это не будет шарахание от меток маркеров врагов, как это было в одной из частей хитмана. На каком движке игра?