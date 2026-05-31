Голоса "невидимого фронта": Студия GamesVoice озвучит стелс-экшен "Смерш: Охотник на волков"

Легендарный отечественный стелс возвращается с размахом! Студия GamesVoice, подарившая нам множество качественных локализаций, официально объявила о сотрудничестве с Haggard Games - авторами культовой серии «Смерть шпионам».

Команда приступила к работе над озвучанием нового амбициозного проекта «Смерш: Охотник на волков». Примечательно, что студия подготовит сразу две версии озвучки: русскую и английскую.

О чем игра:

Это классический стелс-экшен от третьего лица, который переносит игроков в суровые реалии Второй мировой войны. Вам предстоит взять на себя роль оперативника СМЕРШ - мастера маскировки и скрытных операций.

Главные особенности «Охотника на волков»:

Дух старой школы : Игра сохраняет лучшие традиции серии «Смерть шпионам», предлагая вдумчивый и сложный геймплей в духе классических частей Hitman.

: Игра сохраняет лучшие традиции серии «Смерть шпионам», предлагая вдумчивый и сложный геймплей в духе классических частей Hitman. Маскировка и внедрение : Переодевание в форму врага - ключ к успеху. Но помните: противник не глуп и может заметить подвох.

: Переодевание в форму врага - ключ к успеху. Но помните: противник не глуп и может заметить подвох. Смертоносная вариативность : Устраняйте цели с помощью обширного арсенала оружия или действуйте изящно, подстраивая «несчастные случаи».

: Устраняйте цели с помощью обширного арсенала оружия или действуйте изящно, подстраивая «несчастные случаи». Высокая реиграбельность: Каждое задание можно выполнить множеством способов, что побуждает возвращаться к миссиям снова и снова.

Участие GamesVoice гарантирует, что атмосфера шпионских интриг будет подкреплена профессиональной актерской игрой, что крайне важно для сюжета о «войне в тени».