На VK Play вышло демо стелс-экшена "СМЕРШ: Охотник на волков"

Новая игра от разработчиков «Смерть шпионам!»
Студия Haggard Games выпустила на VK Play бесплатную демоверсию шпионского стелс-экшена «СМЕРШ: Охотник на волков». Тайтл создан при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
«СМЕРШ: Охотник на волков» рассказывает о советском оперативнике времен Второй мировой войны, оказавшемся в паутине долга, любви и предательства. Для выполнения заданий предстоит маскироваться под противников, проникать на охраняемые территории и устранять цели. Можно действовать скрытно, вступать бой или находить бескровные способы решения проблем.
Миссии включают диверсии, похищение секретных документов, захват пленных и передачу дезинформации. В арсенале оперативника — бесшумные устранения, отвлекающие маневры, метание ножей, мины, взлом дверей и рукопашный бой. Нелинейные задания позволяют выбирать собственный подход, а в игре представлены оружие и транспорт времен Второй мировой войны.
«СМЕРШ: Охотник на волков» запланирована к релизу в 2027 году. Игру выпустят с полной русской озвучкой и субтитрами.
Хорошая игра будет!
почему на арте у немецкой базы стоит советский урал 1961 года?
Если что в стиме так же есть.
А нормальный трейлер с показам всех механик сложно было запилить.
Попытка сделать скрещивание Iron Storm и RTCW но на свой сомнительный лад. Хотя Смерть Шпионам не плоха, но новая игра выглядит так себе. Если в этой игре будут быдлятские диалоги на уровне НТВ сериалов и мат перемат там где не надо, то сразу лесом. Мне и так это трэша хватило в AH. Шанс единственный надо дать.