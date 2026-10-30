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Смерш: Охотник на волков 2-й квартал 2027 г.
Экшен, Шутер, Стелс, От третьего лица
6.7 50 оценок

На VK Play вышло демо стелс-экшена "СМЕРШ: Охотник на волков"

Serious Ash Serious Ash

Новая игра от разработчиков «Смерть шпионам!»

Студия Haggard Games выпустила на VK Play бесплатную демоверсию шпионского стелс-экшена «СМЕРШ: Охотник на волков». Тайтл создан при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

«СМЕРШ: Охотник на волков» рассказывает о советском оперативнике времен Второй мировой войны, оказавшемся в паутине долга, любви и предательства. Для выполнения заданий предстоит маскироваться под противников, проникать на охраняемые территории и устранять цели. Можно действовать скрытно, вступать бой или находить бескровные способы решения проблем.

Миссии включают диверсии, похищение секретных документов, захват пленных и передачу дезинформации. В арсенале оперативника — бесшумные устранения, отвлекающие маневры, метание ножей, мины, взлом дверей и рукопашный бой. Нелинейные задания позволяют выбирать собственный подход, а в игре представлены оружие и транспорт времен Второй мировой войны.

«СМЕРШ: Охотник на волков» запланирована к релизу в 2027 году. Игру выпустят с полной русской озвучкой и субтитрами.

ПК 2
источник
50
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Death to Spies

Хорошая игра будет!

19
Melodic Osrik

почему на арте у немецкой базы стоит советский урал 1961 года?

11
ОгурчикЮрец

Если что в стиме так же есть.

6
saa0891

А нормальный трейлер с показам всех механик сложно было запилить.

6
Maxthon80

Попытка сделать скрещивание Iron Storm и RTCW но на свой сомнительный лад. Хотя Смерть Шпионам не плоха, но новая игра выглядит так себе. Если в этой игре будут быдлятские диалоги на уровне НТВ сериалов и мат перемат там где не надо, то сразу лесом. Мне и так это трэша хватило в AH. Шанс единственный надо дать.

3
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