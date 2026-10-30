На VK Play вышло демо стелс-экшена "СМЕРШ: Охотник на волков"

Новая игра от разработчиков «Смерть шпионам!»

Студия Haggard Games выпустила на VK Play бесплатную демоверсию шпионского стелс-экшена «СМЕРШ: Охотник на волков». Тайтл создан при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

«СМЕРШ: Охотник на волков» рассказывает о советском оперативнике времен Второй мировой войны, оказавшемся в паутине долга, любви и предательства. Для выполнения заданий предстоит маскироваться под противников, проникать на охраняемые территории и устранять цели. Можно действовать скрытно, вступать бой или находить бескровные способы решения проблем.

Миссии включают диверсии, похищение секретных документов, захват пленных и передачу дезинформации. В арсенале оперативника — бесшумные устранения, отвлекающие маневры, метание ножей, мины, взлом дверей и рукопашный бой. Нелинейные задания позволяют выбирать собственный подход, а в игре представлены оружие и транспорт времен Второй мировой войны.

«СМЕРШ: Охотник на волков» запланирована к релизу в 2027 году. Игру выпустят с полной русской озвучкой и субтитрами.