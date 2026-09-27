Наследник "Смерть шпионам" получил госсподдержку: стелс-экшен "Смерш: Охотник на волков" вошел в линейку ИРИ

Отечественная игровая индустрия продолжает получать серьезную поддержку. Стало известно, что грядущий тактический стелс-экшен «Смерш: Охотник на волков» от российской студии Haggard Games был официально включен в линейку проектов Института развития интернета (ИРИ).

Проект является официальным продолжением и прямым идейным наследником культовой серии стелс-экшенов «Смерть шпионам». Сюжетная кампания игры погрузит игроков в мрачные и суровые реалии Великой Отечественной войны. История сосредоточится на непростой судьбе советского контрразведчика, которому предстоит оказаться в самом эпицентре смертельной игры, где на кону стоят долг, честь и предательство.

Игроков ждет выверенный тактический геймплей с акцентом на скрытное прохождение, маскировку, шпионаж и устранение врагов без лишнего шума всё за что фанаты так любили оригинальную классику.

Согласно планам разработчиков, выход «Смерш: Охотник на волков» запланирован на 2 квартал 2027 года. Финансовая и информационная поддержка со стороны ИРИ должна помочь создателям довести амбициозный проект до ума и выпустить качественный отечественный шпионский экшен.