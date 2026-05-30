Студия Haggard Games анонсировала тактический стелс-экшен Смерш: Охотник на волков

Российская студия Haggard Games, создавшая серию шпионских игр Смерть шпионам, представила свой новый проект под названием Смерш: Охотник на волков. Разработчики опубликовали дебютный трейлер и открыли страницу игры в цифровом магазине Steam, где указали примерные сроки релиза.

События игры разворачиваются в период 2 мировой войны. Главным героем выступает советский оперативник контрразведки по имени Саша, которому предстоит выполнять сложные задания в глубоком тылу противника. Судя по дебютному ролику, сюжет затронет темы долга, личной драмы и предательства, а ключевые события начнутся в конце 1943 года.

Игровой процесс Смерш: Охотник на волков делает упор на механики социального стелса. Главный герой сможет нейтрализовать врагов без лишнего шума, забирать их униформу и использовать ее в качестве маскировки для проникновения на охраняемые объекты. Однако маскировка потребует осторожности, так как противники могут заподозрить неладное при несоответствии снаряжения или странном поведении персонажа.

Разработчики обещают высокую нелинейность миссий и свободу в выборе тактики прохождения. Задания можно выполнять скрытно, устраняя цели поодиночке, подстраивая несчастные случаи, используя яды или действуя из снайперского укрытия. При желании можно вступить в открытое столкновение, задействовав аутентичное огнестрельное оружие той эпохи. В распоряжении протагониста окажется обширный спектр приемов, включая метание ножей, взлом дверей, установку мин-ловушек и использование транспортных средств, таких как мотоциклы.

Список задач в миссиях не ограничится ликвидацией офицеров. Персонажу предстоит устраивать диверсии на стратегических объектах, похищать секретные документы, брать вражеских солдат в плен для получения информации, распространять дезинформацию, спасать союзников и восстанавливать линии связи. Каждая миссия предложит различные варианты прохождения, что должно обеспечить реиграбельность.

Выход проекта Смерш: Охотник на волков запланирован на 2 квартал 2027 года. Игра разрабатывается для персональных компьютеров и будет распространяться через площадки Steam и VK Play. На старте обещана полная русская локализация, включающая текстовый перевод и озвучку.