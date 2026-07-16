Враг будет разбит: разработчики "Смерш: Охотник на волков" показали новый скриншот

Студия Haggard Games опубликовала свежий скриншот своего грядущего тактического стелс-экшена «Смерш: Охотник на волков». Игра станет идейным развитием знаменитой отечественной серии «Смерть шпионам».

События этого исторического боевика развернутся во времена Второй мировой войны.

Игрокам предстоит примерить на себя роль советского оперативника СМЕРШ, который оказывается втянут в запутанную личную историю о чувстве долга, любви и предательстве.



Игровой процесс ориентируется на классические социальные стелсы вроде ранних частей Hitman. Для устранения целей контрразведчику придется активно использовать маскировку, переодеваясь во вражескую форму для проникновения на закрытые военные объекты.Ликвидировать противников можно будет как с помощью огнестрельного и холодного оружия, так и бесшумно, искусно подстраивая несчастные случаи. Разработчики обещают полную свободу действий на локациях, благодаря чему двух одинаковых прохождений не получится.

Релиз игры «Смерш: Охотник на волков» запланирован на второй квартал 2027 года.