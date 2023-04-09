Smite 24.03.2014
7.4 256 оценок

В Smite появится кроссовер с G.I. Joe

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R_Mor
Новости

Titan Forge Games и Hi-Rez Studios рассказали о новом сотрудничестве, которое скоро появится в их популярной игре Smite.

В кроссовере представлены скины из классической игрушечной и мультимедийной франшизы Hasbro G.I. Joe. В частности, Хоу И получит скины Командира Кобры и Дюка, Нейт - Баронессы и Скарлетт, а Сусано превратится в Шторм Шэдоу и Снейк Айз.

Ниже вы можете посмотреть трейлер, демонстрирующий внешний вид скинов. Кроссовер будет запущен 18 апреля, с обновлением 10.4.

В настоящее время Smite доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Если вы не знакомы с G.I. Joe, то он дебютировал как линия игрушек от Hasbro в 1964 году. Эта франшиза породила мультфильмы, фильмы и множество видеоигр (ни одна из которых, насколько мне известно, никогда не была хорошей).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ArtemOZR

тем временем paladins: ну да ну да, пошел я

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