Hi-Rez закрывает Realm Royale Reforged и Divine Knockout, чтобы сосредоточиться на Smite 2

Последствия кризиса продолжают сказываться на игровой индустрии. Следом за масштабными волнами увольнений и закрытием целых студий с опытными командами разработчиков, теперь под ударом оказываются и сами игры. Сегодня компания Hi-Rez анонсировала масштабную реорганизацию, в результате которой будут закрыты сразу две многопользовательские игры, которые ранее пользовались популярностью и имели большие перспективы.

Речь идет о фэнтезийной королевской битве Realm Royale Reforged и платформенном файтинге Divine Knockout. Если второй проект не привлек особого внимания игроков даже на релизе, то Realm Royale сумела привлечь более 100 тысяч игроков только в Steam. Игра находилась в раннем доступе, и у разработчиков были амбициозные планы по её развитию, которые так и не удалось воплотить. Королевская битва почти сразу потеряла большую часть своей аудитории и не смогла вернуть даже малую её часть, поэтому её закрытие выглядит вполне логичным.

Realm Royale Reforged и Divine Knockout будут закрыты 17 февраля 2025 года. В этот день разработчики отключат серверы игр и удалят их из всех цифровых магазинов. Руководитель Hi-Rez, Стюарт Чизам, подчеркнул, что эти изменения необходимы для обеспечения долгосрочного успеха студии. Теперь команды полностью сконцентрируются на разработке Smite 2, выход которого запланирован на следующий год.