SMITE 2 выходит в открытое бета-тестирование: теперь игра станет бесплатной для всех

С 14 января 2025 года SMITE 2, долгожданное продолжение популярной MOBA от третьего лица, станет доступна всем желающим в рамках открытого бета-тестирования. Разработчики официально подтвердили, что игра перейдёт на модель Free-to-Play, и для доступа больше не понадобится покупка набора основателя, который использовался в закрытой альфе.

С момента запуска закрытого альфа-теста в августе 2024 года SMITE 2 получила множество обновлений, улучшивших игровой процесс и правок баланса. Теперь, вместе с переходом на стадию ОБТ, игра получит масштабное обновление, которое добавит:

5 новых богов , включая Мулан, Агни, Геба, Улля и оригинального героя — Аладдина;

, включая Мулан, Агни, Геба, Улля и оригинального героя — Аладдина; 3 игровых режима , такие как «Штурм» (альфа-версия), «Дуэль» и «Поединок»;

, такие как «Штурм» (альфа-версия), «Дуэль» и «Поединок»; Глобальные улучшения баланса и геймплейные нововведения.

Всего на старте открытого бета-тестирования в SMITE 2 будет доступно 45 божественных героев. Разработчики подчеркивают, что переход в ОБТ — это важный шаг, который позволит привлечь больше игроков и собрать отзывы сообщества для дальнейшего развития игры.