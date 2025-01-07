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Smite 2 27.08.2024
Экшен, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
4.8 24 оценки

SMITE 2 выходит в открытое бета-тестирование: теперь игра станет бесплатной для всех

Gutsz
Новости

С 14 января 2025 года SMITE 2, долгожданное продолжение популярной MOBA от третьего лица, станет доступна всем желающим в рамках открытого бета-тестирования. Разработчики официально подтвердили, что игра перейдёт на модель Free-to-Play, и для доступа больше не понадобится покупка набора основателя, который использовался в закрытой альфе.

С момента запуска закрытого альфа-теста в августе 2024 года SMITE 2 получила множество обновлений, улучшивших игровой процесс и правок баланса. Теперь, вместе с переходом на стадию ОБТ, игра получит масштабное обновление, которое добавит:

  • 5 новых богов, включая Мулан, Агни, Геба, Улля и оригинального героя — Аладдина;
  • 3 игровых режима, такие как «Штурм» (альфа-версия), «Дуэль» и «Поединок»;
  • Глобальные улучшения баланса и геймплейные нововведения.

Всего на старте открытого бета-тестирования в SMITE 2 будет доступно 45 божественных героев. Разработчики подчеркивают, что переход в ОБТ — это важный шаг, который позволит привлечь больше игроков и собрать отзывы сообщества для дальнейшего развития игры.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Настолько популярного что первый раз слышу // Саша Зеленый

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BewitchingBaron
игра перейдёт на модель Free-to-Play

а когда наивные хомячки во время бета теста выловят баги, не зря же их туда бесплатно позвали, станет очередной донатной помойкой

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Пользователь ВКонтакте

а что это? она так популярна что я первый раз её увидел // Владислав Иванов

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