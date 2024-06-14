В SMITE 2 внедрят локализацию на русский язык на ближайших альфа-выходных

Продюсер локализации MOBA SMITE 2 по имени Гаэтан, известный в сообществе как GG, заявил, что на грядущих альфа-выходных игра будет локализована на 10 языков, включая русский.
"Как и во всем остальном в SMITE 2, мы стремимся к тому, чтобы переводы были лучше, чем в SMITE 1. Они находятся в процессе создания, и мы будем рады вашим отзывам о неанглоязычном контенте, которые помогут нам улучшить его. Пожалуйста, следите за нашим опросом игроков во время альфа-выходных. Это главный способ собирать и анализировать ваши отзывы. Не только по поводу переводов, но и по всему остальному, что делает SMITE 2 удивительной.".