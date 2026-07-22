Анонсировано пиратское приключение Smoky Sails от создателя атмосферной игры Omno

Немецкая студия Inkyfox представила свой новый игровой проект под названием Smoky Sails, представив дебютный трейлер на мероприятии в Германии. Пиратское приключение разрабатывается геймдизайнером Йонасом Манке, который ранее получил широкую известность благодаря успешному релизу красочного платформера Omno. У проекта уже появилась страница в цифровом магазине Steam.

Игровой процесс новой адвенчуры предложит пользователям классическую аркадную романтику без необходимости изучать сложные механики управления парусами или контролировать многочисленный виртуальный экипаж. Главной задачей капитана станет участие в динамичных морских сражениях на пушках и постепенное повышение уровня своей пиратской дурной славы. Накопленное в битвах золото игроки смогут тратить в портовых городах на покупку мощных орудий, укрепление прочности деревянного корпуса корабля и расширение грузового пространства трюма.

Помимо артиллерийских дуэлей на воде, важной частью геймплея станет детальное исследование многочисленных неизведанных островов. В перерывах между плаваниями игрокам предстоит высаживаться на сушу, отыскивать закопанные сундуки с сокровищами, осматривать места древних кораблекрушений и разгадывать другие загадочные тайны. Разработчик подчёркивает, что сознательно отказался от концепции гигантского открытого мира в пользу создания компактного, но максимально проработанного вручную камерного приключения.

Точная дата выхода Smoky Sails на ПК пока не сообщается, однако проект уже можно добавить в личный список желаемого в Steam. Автор планирует выпустить игру в ближайшее время, параллельно продолжая трудиться над своим другим анонсированным проектом под названием Kibu.