Microids анонсировала The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone ©

Издательство Microids и IMPS, обладатель лицензии Smurfs,анонсировали The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone и представили первые изображения этого трехмерного приключенческого платформера, выход которого запланирован на четвертый квартал 2023 на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.

The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone, разработанный OSome Studio, представляет собой совершенно новую историю и продолжение предыдущего опуса, выпущенного в 2021 году той же студией The Smurfs — Mission Vileaf.

Handy Smurf создал революционное изобретение: SmurfMix. Однако в нем отсутствует ключевой ингредиент, Зеленый камень, который лежит в жадных лапах Гаргамеля.

Он отправляется на миссию по извлечению знаменитого Зеленого камня, ключевого ингредиента, который очень поможет ему улучшить его изобретение, из лаборатории Гаргамеля. Но из-за фатальной ошибки он взрывается, и его фрагменты разлетаются по Проклятой земле. В дополнение к высвобождению в дикой природе своих невероятных способностей копировать и разлагать материю, Зеленый Камень освободил злого Столаса, новый порядок, стремящийся создать царство террора.

Первоклассная команда из 4 смурфов должна отправиться в приключение, чтобы спасти Проклятую землю от могущественного Столаса! Хорошо экипированные смурфики могут рассчитывать на SmurfMix и неожиданного союзника... самого Гаргамеля.