Первый тизер The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone раскрыл дату выхода ©

Издательство Microids и IMPS представили сегодня первый тизер для трехмерного платформера The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone.

Разработанная студией OSome, игра The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone - это совершенно новая история, которая выходит 2 ноября 2023 года в розничной и цифровой версии для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Команда из четырех Смурфиков должна отправиться в путешествие, чтобы спасти Проклятую Землю от могущественного Столаса! Хорошо оснащенные, Смурфики могут рассчитывать на СмурфоМикс и неожиданного союзника... самого Гаргамеля!