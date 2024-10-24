Платформер про миры снов со смурфиками The Smurfs - Dreams уже вышел

Вышел приключенческий платформер The Smurfs – Dreams, предоставляющий уникальную возможность спасти смурфиков от проклятия злодея Гаргамеля и исследовать миры снов. Игра доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК. Игроки могут отправиться в захватывающее путешествие как в одиночку, так и в кооперативе, решая головоломки, сражаясь с боссами и кастомизируя своих героев.

На платформе OpenCritic игра получила оценку 82 из 100, с различными отзывами от зарубежных порталов: Nintendo Life – 8/10, Niche Gamer – 7/10, GameGrin – 9.5/10, Uagna – 7.3/10 и WayTooManyGames – 7.5/10. Проект не считается шедевром, но предлагает увлекательный геймплей, яркую графику, качественное музыкальное сопровождение и анимации.

Стандартное издание The Smurfs – Dreams стоит 1499 рублей в магазине Steam, делюксовое – 2044 рубля. Также доступна бесплатная демоверсия игры для всех желающих.