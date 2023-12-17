Авторы экшен-RPG "Смуты" показали игровой образ Наемника

Создатели экшен-RPG "Смута " снова на связи и на этот раз решили рассказать об очередном образе Юрия Милославского. В игре будет система образов, где выбранный вариант будет определять доступный класс героя, основное оружие, атакующие и защитные способности, стиль боя, характеристики и отношение окружающих к персонажу. Всего их будет четыре.
Мы уже видели образ Шиша, а теперь пришло время для образа Наемника. Согласно описанию, в этом образе Юрий Милославский сможет использовать мушкет и короткий меч кацбальгер.
Релиз игры должен состояться 26 февраля на ПК.
Где геймплей,хороняки?
Увидишь во время релиза
лучше, рисунок геймплея. Может игры нет, а смута это арт бук?
После тотального провала The Day Before, разработчикам Смуты нужно очень сильно постараться, чтобы не навлечь уже на себя подобного позора.
Кто такой наемник?
Вот так екшен. Не забудьте над сталкером пойти поугарать.