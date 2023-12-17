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Смута 26.02.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.9 534 оценки

Авторы экшен-RPG "Смуты" показали игровой образ Наемника

butcher69
Новости

Создатели экшен-RPG "Смута " снова на связи и на этот раз решили рассказать об очередном образе Юрия Милославского. В игре будет система образов, где выбранный вариант будет определять доступный класс героя, основное оружие, атакующие и защитные способности, стиль боя, характеристики и отношение окружающих к персонажу. Всего их будет четыре.

Мы уже видели образ Шиша, а теперь пришло время для образа Наемника. Согласно описанию, в этом образе Юрий Милославский сможет использовать мушкет и короткий меч кацбальгер.

Релиз игры должен состояться 26 февраля на ПК.

-12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Armen 88

Где геймплей,хороняки?

10
Snake2105

Увидишь во время релиза

-4
r23dom

лучше, рисунок геймплея. Может игры нет, а смута это арт бук?

2
Михаил Майоров
7
WittyOrvilleton

После тотального провала The Day Before, разработчикам Смуты нужно очень сильно постараться, чтобы не навлечь уже на себя подобного позора.

1
alexhistory

Кто такой наемник?

-1
cch1cken

Вот так екшен. Не забудьте над сталкером пойти поугарать.

-4