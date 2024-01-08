Авторы отечественного ролевого экшена "Смута" поделились атмосферным роликом

В московской студии Cyberia Nova решили особенным образом отпраздновать недавнее Рождество, приятно удивив игровое сообщество. На своих официальных страницах разработчики обратились к пользователям и пожелали им хороших праздников. Что интересно, приятные пожелания сопровождались публикацией короткого ролика из предстоящей ролевой игры "Смута".
В этой публикации авторы показали одну из многих локаций. На видео продемонстрирована небольшая сельская местность с очень зимней погодой, которую игроки смогут "почувствовать" лично уже в следующем месяце. Также в ролике можно услышать исполнение весьма старой народной песни, которая может стать частью саундтрека игры.
Выход ролевого экшена "Смута" должен состояться на ПК уже 26 февраля 2024 года. Игроков ждет игровая интерпретация России 17-го века с уникальной классовой системой и разнообразными возможностями для прохождения.
ролик и картинка с эффектом снега разные вещи... факелы горят секунда вперед секунда назад . можно добавить то что и сама картинка мигает каждые несколько секунд. нормально сцену собрать даже не могут позорники
тфута
Захватывающий геймплей, 10/10, будем считать снежинки всем вк-плеем
идет по стопам the day before ?
типа того, очередные разводилы
Всё что угодно, но не геймплей, мда паршивый маркетинг.
Очень атмосферно, когда из-за метели ничего не видно.
"очень зимней погодой" "весьма старой народной песни"
Автор новости категорически любит русский язык.
все так и задумано))
Ну наконец отечественный ответ западным бездуховным ААА играм... а тем кому не нравится, русофобы
Они издеваются, что ли?!
Надеюсь будет норм игра.
Замечательно, давно ждал.
Новость для поджигания русофобских пердаков 😀
Так и будут до релиза картинки показывать?
Геймплей где, ироды?
У каждой сельской хаты факельный столб, во жили люди, не то что сейчас
Жду и поддерживаю наших ребят! Злорадствующие пусть ставят минусы