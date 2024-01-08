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Смута 26.02.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.8 561 оценка

Авторы отечественного ролевого экшена "Смута" поделились атмосферным роликом

Gutsz
Новости

В московской студии Cyberia Nova решили особенным образом отпраздновать недавнее Рождество, приятно удивив игровое сообщество. На своих официальных страницах разработчики обратились к пользователям и пожелали им хороших праздников. Что интересно, приятные пожелания сопровождались публикацией короткого ролика из предстоящей ролевой игры "Смута".

В этой публикации авторы показали одну из многих локаций. На видео продемонстрирована небольшая сельская местность с очень зимней погодой, которую игроки смогут "почувствовать" лично уже в следующем месяце. Также в ролике можно услышать исполнение весьма старой народной песни, которая может стать частью саундтрека игры.

Выход ролевого экшена "Смута" должен состояться на ПК уже 26 февраля 2024 года. Игроков ждет игровая интерпретация России 17-го века с уникальной классовой системой и разнообразными возможностями для прохождения.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Alex40001

ролик и картинка с эффектом снега разные вещи... факелы горят секунда вперед секунда назад . можно добавить то что и сама картинка мигает каждые несколько секунд. нормально сцену собрать даже не могут позорники

15
Wolfenstein

тфута

8
Генерал Говард

Захватывающий геймплей, 10/10, будем считать снежинки всем вк-плеем

7
Sneaky Pete

идет по стопам the day before ?

6
EvgenyEss

типа того, очередные разводилы

2
KIBERMAX

Всё что угодно, но не геймплей, мда паршивый маркетинг.

3
Кей Овальд

Очень атмосферно, когда из-за метели ничего не видно.

"очень зимней погодой" "весьма старой народной песни"
Автор новости категорически любит русский язык.

2
Onti 1

все так и задумано))

3
pokemonizm

Ну наконец отечественный ответ западным бездуховным ААА играм... а тем кому не нравится, русофобы

2
Evialroot

Они издеваются, что ли?!

1
Евгений янг

Надеюсь будет норм игра.

1
alexhistory

Замечательно, давно ждал.

0
Death to the Nazis

Новость для поджигания русофобских пердаков 😀

0
Миханик Шестеренкин

Так и будут до релиза картинки показывать?

0
prorock

Геймплей где, ироды?

0
Hadyko

У каждой сельской хаты факельный столб, во жили люди, не то что сейчас

0
TIMetal

Жду и поддерживаю наших ребят! Злорадствующие пусть ставят минусы

0