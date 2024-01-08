Авторы отечественного ролевого экшена "Смута" поделились атмосферным роликом

В московской студии Cyberia Nova решили особенным образом отпраздновать недавнее Рождество, приятно удивив игровое сообщество. На своих официальных страницах разработчики обратились к пользователям и пожелали им хороших праздников. Что интересно, приятные пожелания сопровождались публикацией короткого ролика из предстоящей ролевой игры "Смута".

В этой публикации авторы показали одну из многих локаций. На видео продемонстрирована небольшая сельская местность с очень зимней погодой, которую игроки смогут "почувствовать" лично уже в следующем месяце. Также в ролике можно услышать исполнение весьма старой народной песни, которая может стать частью саундтрека игры.

Выход ролевого экшена "Смута" должен состояться на ПК уже 26 февраля 2024 года. Игроков ждет игровая интерпретация России 17-го века с уникальной классовой системой и разнообразными возможностями для прохождения.