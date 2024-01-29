Авторы отечественной ролевой игры "Смута" показали ночную версию Нижнего Новгорода с исправленными факелами

Разработчики из студии Cyberia Nova на днях представили обзорное видео "Смуты", в котором впервые показали один из главных городов игры — Нижний Новгород. Несмотря на впечатляющую атмосферу и детализацию крепости, многих игроков смутила последняя демонстрация игры. Дело в том, что в ролике был показан город в дневное время суток, но почему-то на улицах горели факела. Авторы отечественной RPG оперативно отреагировали на проблему и уже её исправили.

В последней публикации от разработчиков они заверили, что игрокам не о чем беспокоиться. В последнем актуальном билде игры был реализован функционал, который будет командовать определённым персонажам тушить факелы днем. Плюс ко всему, теперь у нас есть возможность оценить ночную версию Нижнего Новгорода.

Как отмечают в Cyberia Nova, команда продолжает работать над полировкой игры. До релиза "Смуты" остается уже меньше месяца, и сегодня должна состояться еще одна важная демонстрация игры.