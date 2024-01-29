Авторы отечественной ролевой игры "Смута" показали ночную версию Нижнего Новгорода с исправленными факелами

Разработчики из студии Cyberia Nova на днях представили обзорное видео "Смуты", в котором впервые показали один из главных городов игры — Нижний Новгород. Несмотря на впечатляющую атмосферу и детализацию крепости, многих игроков смутила последняя демонстрация игры. Дело в том, что в ролике был показан город в дневное время суток, но почему-то на улицах горели факела. Авторы отечественной RPG оперативно отреагировали на проблему и уже её исправили.
В последней публикации от разработчиков они заверили, что игрокам не о чем беспокоиться. В последнем актуальном билде игры был реализован функционал, который будет командовать определённым персонажам тушить факелы днем. Плюс ко всему, теперь у нас есть возможность оценить ночную версию Нижнего Новгорода.
Как отмечают в Cyberia Nova, команда продолжает работать над полировкой игры. До релиза "Смуты" остается уже меньше месяца, и сегодня должна состояться еще одна важная демонстрация игры.
Факелы, Карл!! Все остальное же идеально!
100% что там не так? придрались к факелам.. светят они не так.. остальное то в идеале )))))
4 недели до выхода)
у них уже должна быть готова релизная сборка давно, и уже работа на патчем первого дня во всю идти
Будет патч первого года
Ну понятно, очередной фанат iXbt. Такое комментировать - только портить.
Не просто сборка, а финальная игровая версия!
Рекламная компания любой игры идёт минимум от 3 месяцев до старта продаж! То-есть игра уже 3 месяца на золоте лежит и ждёт страта продаж..
А у них 3 недели до продаж, а они факела фиксят и нпс стоят деревянные везде.
Ну, то есть до релиза игры меньше месяца. А они слушают отдельных пользователей ,и вносят правки для факелов... И ноль реального геймплея, ну это явно пахнет успехом. Только запах со вкусом свежего кала 😂
тебе привычно говорить про запах кала, в твоей сарае где ты живешь привычное дело чувствовать этот запах
Тебя заставляют в нее играть?
Игра изначально позиционировалась как историческая. Чего ты еще от игры ждешь которая делается на государственные деньги.
запах кала, это обычное дело для тех, кто умеет срать. Учитывая твой коммент, у тебя в заднице затычка, бывает.
погоди погоди, ты такую чушь мне не пиши. Разраб сам в интервью, которое давал на вк медиа, говорил, что он вдохновлялся геймплеем Гост оф Цушима, тебе напомнить, какой там геймплей , прежде чем высерать, очередной бред ?)))
А октуда эти деньги берутся, извините? Из воздуха или из налогов?
Вместо того чтобы пустить их на улучшение качества жизни людей, которые эти налоги и платят, лучше пустить их на сомнительного качества игры и откровенно поносные фильмы для отмыва бабла.
Игра конечно треш, можно сравнить с Волкодавом 2005 года, лютый треш.
Точно, она самая, "Волкодав: Путь воина" , помню эту дичь выпускали изначально в демо версии, там ещё Волкодав щемил по лесным тропинкам..Хлам отборнейший.
Нет, нельзя. И даже не потому, что игры по Волкодаву выходили не в 2005, а с 2006 по 2007. Там графика была в разы хуже, а здесь вполне современная, хоть и не топовая.
Современная? Во втором ведьмаке графон и анимации лучше, а она вышла в 2011г.
У них огонь на факелах под навесами горит не вертикально, а наискось. По ходу в этой игре будут особенные законы физики, о которых ни Ньютон, ни Эйнштейн ничего не слышали. Ну либо там не факелы, а газовые горелки, Газпром подвез уже в 17 веке.
А игра вообще выходила в золото?
Такое чувство, что кроме пары прогулок по локациям у разработчиков и нет ничего
Если частота кадров в игре будет такая же как на видео, я в неё играть не буду.
возможно что это запись такая, но скорее всего оно действительно в игре такое, шикарно выглядит)))) "НЕТ"
Ну надо же с чего-то начинать, сначала освоили технику факелов, а потом глядишь и научатся прорабатывать остальные элементы игры, лет через пять и до лицевых анимаций дойдут, а там и боёвочка не загорами, УХ и поиграем же мы в шедевр, дожить бы только...
У них нет рабочего билда, при таком сроке выхода, уже он должен быть. За оставшееся время только полировка. Вот и делайте выводы.
они там вообще на планете земля живут или нет? какие факелы? игры еще нет и не известно будет-ли она или будет как недавно вышедшая зе дей, а они делают какое-то исправление факелов как будь-то это фикс для вышедшей игры🤦♂️🤣
Им бы ОБТ сделать или хотя бы ЗБТ на годик а то и два.
Допустим.
День с ночью перепутали. Клоуны.
а почему он бегает как в гта5?
Окружение выглядит красиво! Вот всё остальное максимально ужасно...В любом случае, желаю игре успеха.
А геймплея,так и не завезли! Походу реально геймплей в сделку не входил по мнению разрабов Смуты!
Пытался разглядеть 2 тени от персонажа, когда он рядом с двумя факелами был, что то не углядел :( Мдям печалька с графином в этом плане конечно. и в прошлом видео когда он днем бегал, там тени на плаще ужас какие были.
как вы зае..али, искатели теней
Им бы релиз отложить на некоторое время, но учитывая что игра делается на гос. деньги им это хрен кто позволит.
я хочу чтоб у ребят все получилось, но наверняка будет перенос. Картинка отличная как по мне...
у меня почему-то такое постоянно когда ссылка на вк
у меня такое, потому что я забанен в их вк, по идее ты тоже)