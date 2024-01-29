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Смута 26.02.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.8 589 оценок

Авторы отечественной ролевой игры "Смута" показали ночную версию Нижнего Новгорода с исправленными факелами

Gutsz
Новости

Разработчики из студии Cyberia Nova на днях представили обзорное видео "Смуты", в котором впервые показали один из главных городов игры — Нижний Новгород. Несмотря на впечатляющую атмосферу и детализацию крепости, многих игроков смутила последняя демонстрация игры. Дело в том, что в ролике был показан город в дневное время суток, но почему-то на улицах горели факела. Авторы отечественной RPG оперативно отреагировали на проблему и уже её исправили.

В последней публикации от разработчиков они заверили, что игрокам не о чем беспокоиться. В последнем актуальном билде игры был реализован функционал, который будет командовать определённым персонажам тушить факелы днем. Плюс ко всему, теперь у нас есть возможность оценить ночную версию Нижнего Новгорода.

Как отмечают в Cyberia Nova, команда продолжает работать над полировкой игры. До релиза "Смуты" остается уже меньше месяца, и сегодня должна состояться еще одна важная демонстрация игры.

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35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Fedmoped

Факелы, Карл!! Все остальное же идеально!

10
Gamer_P

100% что там не так? придрались к факелам.. светят они не так.. остальное то в идеале )))))

0
DanteAwake

4 недели до выхода)

у них уже должна быть готова релизная сборка давно, и уже работа на патчем первого дня во всю идти

7
bysaturn

Будет патч первого года

1
Franky707

Ну понятно, очередной фанат iXbt. Такое комментировать - только портить.

0
Gamer_P

Не просто сборка, а финальная игровая версия!
Рекламная компания любой игры идёт минимум от 3 месяцев до старта продаж! То-есть игра уже 3 месяца на золоте лежит и ждёт страта продаж..
А у них 3 недели до продаж, а они факела фиксят и нпс стоят деревянные везде.

0
Richard Simons

Ну, то есть до релиза игры меньше месяца. А они слушают отдельных пользователей ,и вносят правки для факелов... И ноль реального геймплея, ну это явно пахнет успехом. Только запах со вкусом свежего кала 😂

6
BrieflessZann

тебе привычно говорить про запах кала, в твоей сарае где ты живешь привычное дело чувствовать этот запах

-6
Garris1304

Тебя заставляют в нее играть?

Игра изначально позиционировалась как историческая. Чего ты еще от игры ждешь которая делается на государственные деньги.

-4
Richard Simons BrieflessZann

запах кала, это обычное дело для тех, кто умеет срать. Учитывая твой коммент, у тебя в заднице затычка, бывает.

0
Richard Simons Garris1304

погоди погоди, ты такую чушь мне не пиши. Разраб сам в интервью, которое давал на вк медиа, говорил, что он вдохновлялся геймплеем Гост оф Цушима, тебе напомнить, какой там геймплей , прежде чем высерать, очередной бред ?)))

7
Dr Acula Garris1304
Чего ты еще от игры ждешь которая делается на государственные деньги

А октуда эти деньги берутся, извините? Из воздуха или из налогов?
Вместо того чтобы пустить их на улучшение качества жизни людей, которые эти налоги и платят, лучше пустить их на сомнительного качества игры и откровенно поносные фильмы для отмыва бабла.

6
Ded Chelyabinsk

Игра конечно треш, можно сравнить с Волкодавом 2005 года, лютый треш.

5
Петр Стрельцов

Точно, она самая, "Волкодав: Путь воина" , помню эту дичь выпускали изначально в демо версии, там ещё Волкодав щемил по лесным тропинкам..Хлам отборнейший.

5
Odenochka02

Нет, нельзя. И даже не потому, что игры по Волкодаву выходили не в 2005, а с 2006 по 2007. Там графика была в разы хуже, а здесь вполне современная, хоть и не топовая.

-4
moblin Odenochka02

Современная? Во втором ведьмаке графон и анимации лучше, а она вышла в 2011г.

-1
ГАЗ-М20

У них огонь на факелах под навесами горит не вертикально, а наискось. По ходу в этой игре будут особенные законы физики, о которых ни Ньютон, ни Эйнштейн ничего не слышали. Ну либо там не факелы, а газовые горелки, Газпром подвез уже в 17 веке.

5
Haysen

А игра вообще выходила в золото?
Такое чувство, что кроме пары прогулок по локациям у разработчиков и нет ничего

5
SAW112

Если частота кадров в игре будет такая же как на видео, я в неё играть не буду.

2
QAmiak

возможно что это запись такая, но скорее всего оно действительно в игре такое, шикарно выглядит)))) "НЕТ"

0
Петр Стрельцов

Ну надо же с чего-то начинать, сначала освоили технику факелов, а потом глядишь и научатся прорабатывать остальные элементы игры, лет через пять и до лицевых анимаций дойдут, а там и боёвочка не загорами, УХ и поиграем же мы в шедевр, дожить бы только...

1
Farisey

У них нет рабочего билда, при таком сроке выхода, уже он должен быть. За оставшееся время только полировка. Вот и делайте выводы.

1
QAmiak

они там вообще на планете земля живут или нет? какие факелы? игры еще нет и не известно будет-ли она или будет как недавно вышедшая зе дей, а они делают какое-то исправление факелов как будь-то это фикс для вышедшей игры🤦‍♂️🤣

1
Igor Udilov

Им бы ОБТ сделать или хотя бы ЗБТ на годик а то и два.

0
Кей Овальд

Допустим.

0
HarmfulVillius

День с ночью перепутали. Клоуны.

0
BigusDickus

а почему он бегает как в гта5?

0
PaulX

Окружение выглядит красиво! Вот всё остальное максимально ужасно...В любом случае, желаю игре успеха.

0
VOVAMAS

А геймплея,так и не завезли! Походу реально геймплей в сделку не входил по мнению разрабов Смуты!

0
PeroAlxp

Пытался разглядеть 2 тени от персонажа, когда он рядом с двумя факелами был, что то не углядел :( Мдям печалька с графином в этом плане конечно. и в прошлом видео когда он днем бегал, там тени на плаще ужас какие были.

0
Игорь BUJHM

как вы зае..али, искатели теней

0
Aaro Niro

Им бы релиз отложить на некоторое время, но учитывая что игра делается на гос. деньги им это хрен кто позволит.

0
Игорь BUJHM

я хочу чтоб у ребят все получилось, но наверняка будет перенос. Картинка отличная как по мне...

0
Gamer_P

у меня почему-то такое постоянно когда ссылка на вк

0
Richard Simons

у меня такое, потому что я забанен в их вк, по идее ты тоже)

0